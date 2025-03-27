Гомес у червоному міні з трояндою на стегнах вразила стрункими ніжками на модній вечірці. Фото
Американська співачка Селена Гомес, яка нещодавно продала діамантовий символ свого кохання, вразила фанатів елегантним луком на модному вечорі.
Косметичний бренд 32-річної зірки влаштував захід, присвячений виходу нової колекції. Для події Селена вбралась у повністю червоний образ. Боді в рубчик, мініспідниця з великою квіткою та оверсайз піджак від бренду Magda Butrym створювали гармонійну композицію.
На ногах в артистки були підбори Manolo Blahnik в тон. Серед інших аксесуарів виблискували каблучки з камінням і сережки. А головним акцентом макіяжу стали яскраві рум'яна.
Знаменитість любить тішити підписників пікантними зйомками, а не так давно вона попозувала в стильному total black.
Як відомо, Селена зустрічається із продюсером Бенні Бланко. Наприкінці минулого року він зробив пропозицію своїй коханій. Відтоді парочка частенько робить романтичний контент і розповідає про свої стосунки. А днями вони випустили спільний музичний альбом.
Нагадаємо, через свою хворобу Гомес не зможе виносити дитину.