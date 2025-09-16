"Неймовірна людина в моєму житті": Горова привітала дочку з 28-річчям та показала себе в молодості. Фото

47-річна продюсерка Ірина Горова привітала свою дочку Наталію з днем народження. Їй виповнилося 28 років.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку архівних фото, на яких показала іменинницю у дитинстві. А ще Ірина здивувала тим, як виглядала, коли її діти були ще маленькими.

"Люба, вітаю тебе з днем народження! Я безмежно щаслива, що ти завжди поруч — така відкрита, ніжна, сонячна, добра й неймовірно цікава. Дуже тішуся, що в тебе є родина та коханий чоловік, з якими ти проживаєш важливі й цінні моменти", — написала вона.

Горова замилувала фото зі спільного відпочинку з доцею Фото instagram

Продюсерка поділилася архівними кадрами з іменинницею

"Ти розвиваєшся, надихаєш і завжди підтримуєш. Бажаю щастя, любові, справжніх друзів та надихаючих моментів. Ти неймовірна людина в моєму житті. Я завжди з тобою і дуже тебе люблю", — додала засновниця музичного лейбла.

А ви впізнали б тут Ірину?

У Наталії в дитинстві було справжнє модельне портфоліо

Іменинниця може згадати чимало подорожей з родиною

Продюсерка зі спадкоємицею також вивчали Париж разом

Нагадаємо, у 2022-му Наталія вийшла заміж за свого коханого Аміра, разом вони мешкають у Польщі, але дівчина намагається час від часу навідуватися в Україну. Нещодавно вона влаштовувала милу вечірку для чоловіка та показувалася на прогулянці з зірковою матусею.

Як відомо, в Горової також є 17-річний син Андрій від репера Потапа, який нещодавно вступив до престижної британської школи. Якось продюсерка пояснювала, чому нащадкам потрібно давати більшу свободу.