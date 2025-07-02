Хілтон у леопарді та ботфортах показалася з дітьми на своєму виступі в Румунії. Фото

Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон, яка також є популярною діджейкою, прибула до Румунії для виступу з власними сетами.

Підтримали знаменитість її діти: 2-річний Фенікс й 1,5-річна Лондон, які разом з нею прилетіли в Європу. На нових фото в Instagram Періс показалась у блискучому леопардовому луці з малюками на руках.

"Мама вдень, діджейка вночі. Ось як це — бути живою мамою. Розпочала свій день з обіймів від моєї наймилішої команди, а завершила його неймовірним сетом на фестивалі у Румунії! Так вдячна, що можу жити в обох світах", — написала вона.

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44-річна зірка похвалилася своєю групою підтримки

Бізнесвумен посвітила бюстом у сексі луці

Діджейка прибула на власний виступ у коротесенькій сукні й ботфортах

Куди ж без знімків з малечею

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Нагадаємо, батьком дітей, які народилися шляхом сурогатного материнства, є чоловік Періс, Картер Реум. Сину і доньці зірка любить влаштовувати казкові фотосесії та милі домашні зйомки. А свого первістка вона не так давно вдягала, як ковбоя.

А нещодавно родина показувалася на мальовничому відпочинку в Італії та прогулювались у блакитно-рожевих образах.