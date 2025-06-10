Хілтон у веселковому луці з декольте і ботфортами запалила на прайд-фестивалі. Фото
Кожного червня по всьому світу святкують Місяць прайду, який присвячений боротьбі за права ЛГБТК+ спільноти. У цей період багато селебріті влаштовують тематичні виступи та беруть участь у парадах.
Однією з таких зірок є американська телезірка, світська левиця і бізнесвумен Періс Хілтон. Вона щороку виконує хіти на фестивалях та організовує благодійні ініціативи.
Для свого останнього виступу 44-річна знаменитість вбралась у спокусливу декольтовану сукню з веселковим принтом, який є символікою ЛГБТК+. Блискучий аутфіт також складався з ботфортів в тон.
Нагадаємо, Періс є мамою двох діток: 2-річного Фенікса і 1,5-річної Лондон, народжених шляхом сурогатного материнства. Дітлахи, до речі, теж обожнюють веселкові костюмчики. Зі своїми нащадками зірка частенько влаштовує естетичні фотосесії та сімейні прогулянки.
Хілтон також відома любов'ю до спокусливих рожевих образів і оголених зйомок для брендів. А у пікантних сукнях вона показувалася на червоних доріжках.
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