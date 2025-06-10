Хілтон у веселковому луці з декольте і ботфортами запалила на прайд-фестивалі. Фото

Карина Тімкова - 10 червня, 18:00

Кожного червня по всьому світу святкують Місяць прайду, який присвячений боротьбі за права ЛГБТК+ спільноти. У цей період багато селебріті влаштовують тематичні виступи та беруть участь у парадах.

Однією з таких зірок є американська телезірка, світська левиця і бізнесвумен Періс Хілтон. Вона щороку виконує хіти на фестивалях та організовує благодійні ініціативи.

Для свого останнього виступу 44-річна знаменитість вбралась у спокусливу декольтовану сукню з веселковим принтом, який є символікою ЛГБТК+. Блискучий аутфіт також складався з ботфортів в тон.

Періс Хілтон з оголеними стегнами і бюстом попозувала на прайді

Зірка заспівала улюблені треки своїх фанатів на прайд-сцені

Фото instagram

Періс Хілтон у веселковому луці посвітила бюстом з напоєм в руках

Окуляри і манікюр також відповідали стилістиці образу

Періс Хілтон у мінісукні посвітила ногами на прайді

Періс посвітила стегнами у сяючому вбранні на фестивалі з нагоди Місяця гордості

Періс Хілтон у блискучій сукні похизувалася декольте на концерті

Теледіва попозувала з напоєм в руках, хизуючися бюстом і тоненькою талією

Нагадаємо, Періс є мамою двох діток: 2-річного Фенікса і 1,5-річної Лондон, народжених шляхом сурогатного материнства. Дітлахи, до речі, теж обожнюють веселкові костюмчики. Зі своїми нащадками зірка частенько влаштовує естетичні фотосесії та сімейні прогулянки.

Хілтон також відома любов'ю до спокусливих рожевих образів і оголених зйомок для брендів. А у пікантних сукнях вона показувалася на червоних доріжках.

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