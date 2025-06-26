Періс Хілтон у леопарді замилувала обіймами з сином і дочкою на яхті в Італії. Фото

Карина Тімкова - 26 червня, 13:50

44-річна американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон замилувала сімейним відпочинком на Сардинії.

У компанії чоловіка Картера Реума і їхніх двох діток: 2-річного Фенікса й 1,5-річної Лондон зірка порелаксувала на яхті, насолоджуючися мальовничими краєвидами. Також Періс прогулялася з нащадками італійськими вуличками.

"Створюю найчарівніші спогади з людьми, яких люблю найбільше", — написала вона.

Періс Хілтон обійняла дітей у милих луках на яхті

Знаменитість вбралась у леопардовий костюмчик

Фото instagram

Періс Хілтон замилувала фото з чоловіком і дітьми на відпочинку

Коханий теледіви намагався отримати усмішку від дочки

Періс Хілтон показала кадри з сімейного відпочинку з дітьми

Малеча насолодилася сонечком і теплою водою

Періс Хілтон показала розваги з сином і дочкою на яхті

Куди ж без естетичного сніданку

Періс Хілтон у рожевому луці попозувала на яхті на тлі скель

Хілтон елегантно попозувала на тлі скель 

Періс Хілтон з сином і дочкою роздивилася прикраси в Італії

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Періс Хілтон в обтислому костюмі посвітила тілом на яхті

Періс похвалилася фігурою у костюмі для дайвінгу

Періс Хілтон замилувала кумедним фото своєї дочки в Італії

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Періс Хілтон замилувала прогулянкою з дітьми в Італії

Зірка показалася на сонячній прогулянці з сином і донькою

Як відомо, діти подружжя народилися шляхом сурогатного материнства. Зіркова мама частенько влаштовує для малечі стильні фотосесії. Недавно Фенікс навіть позував у костюмі ковбоя.

А ще Періс знялася з сином і дочкою у казковому лісі й розповіла, як її змінило материнство. Також родина не забуває вигулювати яскраві фемілі-луки.

Щодо самої Хілтон, то нещодавно вона у блискучому міні виступала на прайд-фесті та вигиналася на столі у спокусливому рожевому аутфіті. З'являтися оголеною в рекламі вона теж не соромиться.

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