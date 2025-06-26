Періс Хілтон у леопарді замилувала обіймами з сином і дочкою на яхті в Італії. Фото

44-річна американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон замилувала сімейним відпочинком на Сардинії.

У компанії чоловіка Картера Реума і їхніх двох діток: 2-річного Фенікса й 1,5-річної Лондон зірка порелаксувала на яхті, насолоджуючися мальовничими краєвидами. Також Періс прогулялася з нащадками італійськими вуличками.

"Створюю найчарівніші спогади з людьми, яких люблю найбільше", — написала вона.

Знаменитість вбралась у леопардовий костюмчик Фото instagram

Коханий теледіви намагався отримати усмішку від дочки

Малеча насолодилася сонечком і теплою водою

Куди ж без естетичного сніданку

Хілтон елегантно попозувала на тлі скель

Мама з дітьми влаштували собі шопінг

Періс похвалилася фігурою у костюмі для дайвінгу

Маленькій Лондон сподобалося позувати перед камерою

Зірка показалася на сонячній прогулянці з сином і донькою

Як відомо, діти подружжя народилися шляхом сурогатного материнства. Зіркова мама частенько влаштовує для малечі стильні фотосесії. Недавно Фенікс навіть позував у костюмі ковбоя.

А ще Періс знялася з сином і дочкою у казковому лісі й розповіла, як її змінило материнство. Також родина не забуває вигулювати яскраві фемілі-луки.

Щодо самої Хілтон, то нещодавно вона у блискучому міні виступала на прайд-фесті та вигиналася на столі у спокусливому рожевому аутфіті. З'являтися оголеною в рекламі вона теж не соромиться.