Періс Хілтон у леопарді замилувала обіймами з сином і дочкою на яхті в Італії. Фото
44-річна американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон замилувала сімейним відпочинком на Сардинії.
У компанії чоловіка Картера Реума і їхніх двох діток: 2-річного Фенікса й 1,5-річної Лондон зірка порелаксувала на яхті, насолоджуючися мальовничими краєвидами. Також Періс прогулялася з нащадками італійськими вуличками.
"Створюю найчарівніші спогади з людьми, яких люблю найбільше", — написала вона.
Як відомо, діти подружжя народилися шляхом сурогатного материнства. Зіркова мама частенько влаштовує для малечі стильні фотосесії. Недавно Фенікс навіть позував у костюмі ковбоя.
А ще Періс знялася з сином і дочкою у казковому лісі й розповіла, як її змінило материнство. Також родина не забуває вигулювати яскраві фемілі-луки.
Щодо самої Хілтон, то нещодавно вона у блискучому міні виступала на прайд-фесті та вигиналася на столі у спокусливому рожевому аутфіті. З'являтися оголеною в рекламі вона теж не соромиться.
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