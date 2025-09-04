Кардашян у трусиках власного бренду засвітила апетитні сідниці спиною до камери. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян на звабливих знімках показала нові речі свого модного бренду Skims.
В Instagram бізнесвумен постала у чорних трусиках і кофтині в тон спиною до камери. А ще вона грайливо полежала на кріслі у синіх лосинах та майці.
Нещодавно Кім у компанії своєї сестри Хлої показалася на незвичних косметологічних процедурах у Кореї. А ще вона залучила свою 69-річну маму до спільної зйомки в купальниках. Якось ТаблоID детально оповідав, чим займаються члени зіркової родини.
Також знаменитість хвалилася бюстом у сексі корсеті у Венеції та в стильній шубі пройшлася подіумом відомого бренду. Не так давно вона постила спокусливі фото з пляжу, на яких засвітила апетитні форми.
Днями Кардашян зіткнулася з хвилею хейту через те, що її старша дочка, 12-річна Норт показалася на публіці в корсеті та міні.
