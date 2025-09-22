Обтислий лук, хрести і троянди: Кардашян блиснула пишним бюстом і стегнами на прогулянці у Флоренції. Фото

Карина Тімкова - 22 вересня, 13:45

44-річна американська теледіва Кім Кардашян поділилася з шанувальниками моментами свого відпочинку в Італії.

В Instagram вона опублікувала серію фото, на яких з'явилася на площі у Флоренції в стильному білому комплекті від Alaia, що складався з декольтованого топу та обтислої максіспідниці.

Кім Кардашян з декольте похвалилася тілом в Італії

Бізнесвумен похвалилася стрункою талією на італійських знімках

Фото Charlie Chiu
Кім Кардашян блиснула пишним декольте на відпочинку в Італії

Шию знаменитість прикрасила масивними хрестами


Кім Кардашян у сексі образі похвалилася фігурою просто неба

У руках засновниця бренду тримала букет червоних троянд

Кім Кардашян в обтислій спідниці показала стегна у Флоренції

Кім похвалилася апетитними формами просто неба

Кім Кардашян в обтислому луці показала фігуру спиною до камери

Теледіва наробила загадкових кадрів на прогулянці

Нещодавно Кардашян спокусливо посвітила сідницями у трусиках та в корсеті похвалилася бюстом у Венеції. Також вона в атласі з мереживом пройшлася подіумом і блиснула мокрим тілом на пляжній фотосесії.

Якось телезірка зіткнулася з критикою за "дуже дорослий" образ, в якому у світ вийшла її дочка, 12-річна Норт Вест. Як відомо, Кім має ще трьох нащадків від свого екса, репера Каньє Веста: 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма.

