Кохана Касселя покрасувалася на ліжку в спідньому та подякувала сину за найкращу версію себе. Фото

Австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка в на початку року народила синочка Каетано від свого коханого, французького актора Венсана Касселя, похвалилася стрункою фігурою.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото, на яких позувала на ліжку перед дзеркалом в мереживній білій білизні.

"Бути мамою Каетано зробило мене найкращою версією себе. Всередині й зовні", — поділилася вона своїми думками про материнство.

Нара продемонструвала довгі ніжки на ліжку Фото instagram

До речі, на фоні можна розгледіти дитячу люльку, схоже, хлопчик багато часу проводить з матусею.

Манекенниця блиснула рельєфним пресом

Кохана Венсана у прозорому ліфі та трусиках подарувала усмішку фанатам

Баптіста похвалилася ефектними кучерями

Модель у мереживі похизувалася стрункою фігурою

Нещодавно Нара наробила спокусливих фото у бікіні на відпочинку в Італії та похвалилася стрункими формами на пляжі. Також вона влаштувала ефектний фотосет топлес із цигаркою.

А днями Кассель помилувався своєю обраницею у купальнику та ніжно до неї звернувся. І хоча свого синочка пара показує рідко, минулого літа Баптіста попозувала під сонцем з хлопчиком на руках.

Нагадаємо, Венсан також є батьком трьох доньок: 20-річної Деви й 14-річної Леоні від Моніки Белуччі та 6-річної Амазоні від Тіни Кунакі.