Кохана Касселя покрасувалася на ліжку в спідньому та подякувала сину за найкращу версію себе. Фото
Австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка в на початку року народила синочка Каетано від свого коханого, французького актора Венсана Касселя, похвалилася стрункою фігурою.
В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото, на яких позувала на ліжку перед дзеркалом в мереживній білій білизні.
"Бути мамою Каетано зробило мене найкращою версією себе. Всередині й зовні", — поділилася вона своїми думками про материнство.
До речі, на фоні можна розгледіти дитячу люльку, схоже, хлопчик багато часу проводить з матусею.
Нещодавно Нара наробила спокусливих фото у бікіні на відпочинку в Італії та похвалилася стрункими формами на пляжі. Також вона влаштувала ефектний фотосет топлес із цигаркою.
А днями Кассель помилувався своєю обраницею у купальнику та ніжно до неї звернувся. І хоча свого синочка пара показує рідко, минулого літа Баптіста попозувала під сонцем з хлопчиком на руках.
Нагадаємо, Венсан також є батьком трьох доньок: 20-річної Деви й 14-річної Леоні від Моніки Белуччі та 6-річної Амазоні від Тіни Кунакі.
Кохана Касселя заселфилася з ним зеленоволосим та попозувала на пляжі у бікіні
Звана вечеря у Парижі: дружина Макрона вигуляла сукню зі срібною вишивкою, а кохана Касселя пройшлася хідником у маскулінному образі
Засмага топлес та купання з 5-місячним сином: кохана Касселя показала дозвілля коло басейну