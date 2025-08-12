Квіткова у шортах і бікіні посвітила рельєфним пресом та побавилася з сином на літніх фото

Блогерка Даша Квіткова, яка недавно відреагувала на грубі стереотипи про жінок із дітьми, поділилася свіжими сонячними спогадами.

В Instagram 27-річна знаменитість опублікувала добірку літніх фото, на яких закарбувала стильні образи, подорожі, а також милі моменти зі своїм 4-річним сином Левом.

"Життя нещодавно", — підписала вона допис.

У такому луці зірка святкувала день народження свого первістка Фото instagram

Леву не буває сумно з матусею

Даша у шортиках і тоненькому бікіні похвалилася рельєфним пресом

Блогерка засвітила стрункі ніжки у міні

Знаменитість досі згадує сонячний відпочинок на Мальдівах

У Квіткової з синочком є парні футболки

Блогерка замилувала кадрами зі своєю дитиною

А це Даша з Левом приходили подивитися футбольний матч її ймовірного коханого, Володимира Бражка. У той же день динамівець запросив хлопчика погратися на полі

Цього літа зірка також побувала в Японії

До речі, минулого місяця блогерка святкувала свій день народження, з яким її особисто привітав Бражко. А ще вона поїхала святкувати в Амстердам, де попозувала в напівпрозорому луці. Нещодавно Квіткова також ефектно знялася на дивані та у ніжній сукенці пригорнула сина для фото.

Нагадаємо, про стосунки Даші й відомого футболіста вперше заговорили в травні, коли їх підловили на романтичному моменті. Потім Даша підігріла чутки про їхній роман своїм фото в чоловічих обіймах