Квіткова у шортах і бікіні посвітила рельєфним пресом та побавилася з сином на літніх фото

Карина Тімкова - 12 серпня, 15:30

Блогерка Даша Квіткова, яка недавно відреагувала на грубі стереотипи про жінок із дітьми, поділилася свіжими сонячними спогадами.

В Instagram 27-річна знаменитість опублікувала добірку літніх фото, на яких закарбувала стильні образи, подорожі, а також милі моменти зі своїм 4-річним сином Левом.

"Життя нещодавно", — підписала вона допис.

Даша Квіткова у рожевому луці попозувала на 4-річчі сина

У такому луці зірка святкувала день народження свого первістка

Фото instagram

Даша Квіткова наробила веселих фото з сином

Леву не буває сумно з матусею

Даша Квіткова посвітила спокусливим тілом у шортах і ліфі

Даша у шортиках і тоненькому бікіні похвалилася рельєфним пресом

Даша Квіткова похвалилася ніжками і талією на фото

Блогерка засвітила стрункі ніжки у міні

Даша Квіткова наробила веселих фото з сином на Мальдівах

Знаменитість досі згадує сонячний відпочинок на Мальдівах

Даша Квіткова весело попозувала з сином в парних луках

У Квіткової з синочком є парні футболки

Даша Квіткова поцілувала сина на кумедному фото з Мальдів

Блогерка замилувала кадрами зі своєю дитиною

Даша Квіткова з сином подивилася футбольний матч Бражка

А це Даша з Левом приходили подивитися футбольний матч її ймовірного коханого, Володимира Бражка. У той же день динамівець запросив хлопчика погратися на полі

Даша Квіткова у топі мило попозувала в Японії

Цього літа зірка також побувала в Японії

До речі, минулого місяця блогерка святкувала свій день народження, з яким її особисто привітав Бражко. А ще вона поїхала святкувати в Амстердам, де попозувала в напівпрозорому луці. Нещодавно Квіткова також ефектно знялася на дивані та у ніжній сукенці пригорнула сина для фото.

Нагадаємо, про стосунки Даші й відомого футболіста вперше заговорили в травні, коли їх підловили на романтичному моменті. Потім Даша підігріла чутки про їхній роман своїм фото в чоловічих обіймах

діти зірок Квіткова
