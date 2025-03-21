Маша Кондратенко та MOLODI представили спільний трек про любовні гойдалки та залежність від кохання

Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2025, гурт MOLODI та співачка Маша Кондратенко презентували спільний трек "перший номер". Це композиція про почуття, які балансують на межі любові, ревнощів і жаги перемоги.

Пісня стане частиною дебютного альбому MOLODI під назвою "душею та тілом", що вийде 4 квітня.

Артисти наголошують, що ідея дуету виникла після участі в Нацвідборі, коли вони відчули особливий творчий зв’язок.

"Це пісня для тих, хто хоч раз відчував емоційну гойдалку. Вона про людей, які не вміють кохати спокійно, бо для них це завжди трохи боротьба. У треку ми описали моменти одержимості, коли всі думки зосереджені тільки на одній людині, і це неможливо контролювати", — поділилися MOLODI Фото пресгрупа

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"перший номер" передає історію емоційного протистояння, де почуття розпалюються до межі, а любов перетворюється на гру, у якій ніхто не хоче поступатися. Головні герої перетворюють ніжність на одержимість, а бажання бути разом — на страх втратити контроль.

Виконавці разом попозували для стильних кадрів

"Здається, більшість пісень написані про кохання. А наша — про любов, яка трохи зводить із розуму. Коли ти настільки залежний від людини, що навіть не усвідомлюєш, як тебе занесло в такі стосунки", — розповіла Маша.

Автори треку впевнені, що багато хто впізнає себе у цій пісні, адже вона про кохання, яке не знає спокою.

Нещодавно Маша Кондратенко випустила нову версію хіта Ірини Білик та заспівала з нею разом.

Нагадаємо, Євробачення 2025 проходитиме у Швейцарії з 13 до 17 травня. Нещодавно оголосили півфінал, у якому виступить Україна. Днями представники країни, гурт Ziferblat випустили оновлений варіант своєю конкурсної пісні.

Цього місяця музичними новинками також порадували Каменських, "Мертвий Півень" та Іздрик, Барських і Геля Зозуля.