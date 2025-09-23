"Вона творить надію": Мозгова анонсувала виставку картин 10-річної доньки в Греції та похвалилася її роботою. Фото

Карина Тімкова - 23 вересня, 18:15
Олена Мозгова показала картину молодшої дочки і розповіла про її виставку

Олена Мозгова розповіла про творчі досягнення своєї молодшої спадкоємиці

Фото instagram

Продюсерка Олена Мозгова похвалилася художніми успіхами своєї 10-річної дочки Соломії, яка проведе виставку власних картин в Афінах.

Про це 51-річна горда матуся оголосила у себе в Instagram, показавши одну з робіт дівчинки та розповівши про її творчість:

"У Києві, де небо темніє від війни, живе десятирічна Соломія. Навколо гудуть сирени, десь удалині рвуться бомби, але в її маленькій кімнаті — Свій Всесвіт. Тут, серед акварелей і олівців, народжуються малюнки, сповнені життя... Соломія не просто малює — вона творить надію… Вперше малюнки Солі будуть на виставці. Це дуже особливий момент для нашої родини".


Олена Мозгова розповіла, що її молодша дочка проведе власну виставку картин

Картина під назвою "Мімоза" буде представлена на виставці в Греції

Фото instagram
Олена Мозгова похвалилася футболкою з зображеною картиною дочки

Малюнок квітки Олена навіть надрукувала на футболці

Олена Мозгова розповіла про виставку картин своєї дочки в Греції

Продюсерка пораділа успіхам молодшої донечки

Якось Мозгова вже хизувалася творчими талантами дочки та її картинами, а ще вона полюбляє брати Соломію з собою на відпочинок. Також матуся не забороняє дівчинці експериментувати з зовнішністю. До речі, нещодавно Олена розповідала, чим зараз займається батько дитини і її чоловік, співак Девід Аксельрод.

Нагадаємо, у продюсерки також є дві старші дочки від попередніх стосунків, 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія, які вже тривалий час мешкають за кордоном. А її старша спадкоємиця недавно оголосила про заручини з коханою.

Читайте також:

"Ще гарніша": Мозгова світлиною без макіяжу поставила хейтерів на місце

Боса Мозгова в блискучій сукні посвітила ногами та назвала "вселенське зло" жіночого гардероба

"Кажуть, що я найкраща мама": Мозгова про стосунки з доньками, обраницю старшої та чи планує вивезти молодшу з України

діти зірок мозгова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів