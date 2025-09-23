"Вона творить надію": Мозгова анонсувала виставку картин 10-річної доньки в Греції та похвалилася її роботою. Фото

Олена Мозгова розповіла про творчі досягнення своєї молодшої спадкоємиці Фото instagram

Продюсерка Олена Мозгова похвалилася художніми успіхами своєї 10-річної дочки Соломії, яка проведе виставку власних картин в Афінах.

Про це 51-річна горда матуся оголосила у себе в Instagram, показавши одну з робіт дівчинки та розповівши про її творчість:

"У Києві, де небо темніє від війни, живе десятирічна Соломія. Навколо гудуть сирени, десь удалині рвуться бомби, але в її маленькій кімнаті — Свій Всесвіт. Тут, серед акварелей і олівців, народжуються малюнки, сповнені життя... Соломія не просто малює — вона творить надію… Вперше малюнки Солі будуть на виставці. Це дуже особливий момент для нашої родини".

Картина під назвою "Мімоза" буде представлена на виставці в Греції Фото instagram

Малюнок квітки Олена навіть надрукувала на футболці

Продюсерка пораділа успіхам молодшої донечки

Якось Мозгова вже хизувалася творчими талантами дочки та її картинами, а ще вона полюбляє брати Соломію з собою на відпочинок. Також матуся не забороняє дівчинці експериментувати з зовнішністю. До речі, нещодавно Олена розповідала, чим зараз займається батько дитини і її чоловік, співак Девід Аксельрод.

Нагадаємо, у продюсерки також є дві старші дочки від попередніх стосунків, 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія, які вже тривалий час мешкають за кордоном. А її старша спадкоємиця недавно оголосила про заручини з коханою.