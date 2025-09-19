Нікітюк у міні показала свій осінній день з 3-місячним синочком і песиком. Фото

Карина Тімкова - 19 вересня, 13:45

Телеведуча Леся Нікітюк потішила підписників осіннім контентом зі своїм 3-місячним синочком.

В Instagram 37-річна знаменитість опублікувала декілька фото з автівки, а також попозувала перед дзеркалом у ліфті в чорній силуетній мінісукні.

"ФотоПідгончик для вас", — підписала вона допис.

Леся Нікітюк у міні похвалилася стрункістю перед дзеркалом

Ведуча блиснула стрункою фігуркою в стильному луці

Фото instagram

Леся Нікітюк замилувала фото 3-місячного сина в машині

Хлопчик ще з дитинства почав носити стильне взуття

Леся Нікітюк в машині зазнімкувала свого песика

Домашній улюбленець Лесі, песик Рафік також їздить з ними

Леся Нікітюк замилувала фото свого песика в її машині

Пухнастик контролює, чи правильно заправляється автомобіль

Нещодавно Нікітюк у прозорому ромпері ефектно попозувала для фото та у коротеньких шортах блиснула стрункими ногами. Зазначимо, невдовзі після пологів зірка відновила тренування у спортзалі, а також вона розповіла, що задоволена своєю формою після вагітності.

Як відомо, батьком дитини є наречений Лесі, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Недавно парочка замилувала мережу сюрпризами один для одного.

