Сагайдачна в екстракоротких шортах і височенних підборах вразила пластичністю на пілоні. Відео

36-річна акторка Анна Сагайдачна похизувалася своєю пластикою і струнким тілом на новому драйвовому відео.

В Instagram знаменитість показалась у джинсових шортиках, червоному топі та дуже високих підборах, на яких ефектно танцювала на пілоні.

"Ще одне хорео за два заняття в скарбничку спогадів", — підписала вона допис.

Актриса похвалилася своєю розтяжкою Кадр з instagram

Анна продемонструвала професійне виконання хореографії

Зірка засвітила стегна під час танцю

Сагайдачна похизувалася стрункою фігуркою

Актриса у сексі луці блиснула ніжками

Нагадаємо, pole dance Сагайдачна займається вже декілька років, а у 2023-му навіть здобула нагороду на змаганнях з цього виду танців. У своєму блозі зірка частенько ділиться новими хореографіями у коротеньких образах.

Нагадаємо, акторка є мамою двох діток, 6-річного Тимура та майже 9-місячної Міри. Після народження другої дитини у грудні вона швидко повернулась у форму і знову почала танцювати. А днями Анна показала, як змінився її живіт після пологів.