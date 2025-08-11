"Вперше за 4 роки": Сагайдачна з батьками і дітьми показала свій відпочинок на українському морі. Фото

36-річна акторка Анна Сагайдачна продовжує ділитися моментами з відпочинку в сонячній Одесі.

В Instagram зірка опублікувала добірку фото, на яких показала, як її діти, майже 6-річний Тимур та 8-місячна Міра граються у морі. А до сімейної прогулянки також доєдналися батьки актриси.

"Побачити море. Вперше за 4 роки, наше українське море. В Україні є все! А шакали заздрять. А шакали лютують і хочуть все забрати", — підписала вона допис.

Анна Сагайдачна показалася на прогулянці з сином в Одесі

Хлопчик у компанії мами вивчав місто

Анна Сагайдачна у прозорому луці побавилася з дітьми у морі

Діти Анни насолодилися морем

Анна Сагайдачна у прозорому луці попозувала з сином і дочкою на пляжі

Міра весело споглядала на розваги старшого братика на пляжі

Анна Сагайдачна зазнімкувалася з дітьми і батьками

Батьки знаменитості показалися на її нових фото

Анна Сагайдачна у бікіні показалася з дочкою на руках

Крихітка не очікувала, що сонця буде аж так багато

Анна Сагайдачна замилувала, як її син грається з маленькою сестрою

Тимур доглядав сестричку у кафе

Анна Сагайдачна потішила розвагами своїх дітей в Одесі

Мірі не буває сумно, коли брат поруч

Анна Сагайдачна показалася з мамою і дітьми в Одесі

Сагайдачна закарбувала момент, коли три покоління разом

Анна Сагайдачна у міні посиділа на фонтані з сином і дочкою

Матуся замилувала фото з обома спадкоємцями біля фонтану

На початку літа Анна святкувала день народження, на якому засвітився її новий коханий. За батька Міри вона поки не вийшла заміж, але інколи показує таємничого чоловіка у своєму блозі.

Як відомо, вдруге мамою Сагайдачна стала 12 грудня минулого року. Для дівчинки зіркова мама любить організовувати милі зйомки, а ще з дочкою вона показується на веселих прогулянках.

