"Вперше за 4 роки": Сагайдачна з батьками і дітьми показала свій відпочинок на українському морі. Фото

36-річна акторка Анна Сагайдачна продовжує ділитися моментами з відпочинку в сонячній Одесі.

В Instagram зірка опублікувала добірку фото, на яких показала, як її діти, майже 6-річний Тимур та 8-місячна Міра граються у морі. А до сімейної прогулянки також доєдналися батьки актриси.

"Побачити море. Вперше за 4 роки, наше українське море. В Україні є все! А шакали заздрять. А шакали лютують і хочуть все забрати", — підписала вона допис.

Хлопчик у компанії мами вивчав місто Фото instagram

Діти Анни насолодилися морем

Міра весело споглядала на розваги старшого братика на пляжі

Батьки знаменитості показалися на її нових фото

Крихітка не очікувала, що сонця буде аж так багато

Тимур доглядав сестричку у кафе

Мірі не буває сумно, коли брат поруч

Сагайдачна закарбувала момент, коли три покоління разом

Матуся замилувала фото з обома спадкоємцями біля фонтану

На початку літа Анна святкувала день народження, на якому засвітився її новий коханий. За батька Міри вона поки не вийшла заміж, але інколи показує таємничого чоловіка у своєму блозі.

Як відомо, вдруге мамою Сагайдачна стала 12 грудня минулого року. Для дівчинки зіркова мама любить організовувати милі зйомки, а ще з дочкою вона показується на веселих прогулянках.