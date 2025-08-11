"Вперше за 4 роки": Сагайдачна з батьками і дітьми показала свій відпочинок на українському морі. Фото
36-річна акторка Анна Сагайдачна продовжує ділитися моментами з відпочинку в сонячній Одесі.
В Instagram зірка опублікувала добірку фото, на яких показала, як її діти, майже 6-річний Тимур та 8-місячна Міра граються у морі. А до сімейної прогулянки також доєдналися батьки актриси.
"Побачити море. Вперше за 4 роки, наше українське море. В Україні є все! А шакали заздрять. А шакали лютують і хочуть все забрати", — підписала вона допис.
На початку літа Анна святкувала день народження, на якому засвітився її новий коханий. За батька Міри вона поки не вийшла заміж, але інколи показує таємничого чоловіка у своєму блозі.
Як відомо, вдруге мамою Сагайдачна стала 12 грудня минулого року. Для дівчинки зіркова мама любить організовувати милі зйомки, а ще з дочкою вона показується на веселих прогулянках.