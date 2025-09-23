Стильна парочка: Стейтем з сивою бородою засвітився на Тижні моди з коханою в шкіряному тренчі. Фото
Британська зіркова парочка Джейсон Стейтем і Розі Хантінгтон-Вайтлі потішили фанів рідкісним спільним виходом, з'явившися на модному показі Burberry в рамках Тижня моди у Лондоні.
Для івенту 38-річна супермодель обрала темний шкіряний тренч, що помітно блищав на фото. А 58-річний актор зупинився на чорному бомбері та штанях в тон. Але найбільше він здивував сивою бородою, яку раніше не носив.
Нагадаємо, пара виховує двох спільних діток: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу, з якими люблять їздити у спільні подорожі та влаштовувати їм милі святкування. А ще закохані час від часу діляться романтичним контентом і знімаються для рекламних кампейнів.
Якось Хантінгтон-Вайтлі розповідала про спільне виховання сина і дочки з коханим. Як відомо, наречені разом вже 15 років, а у 2016-му вони заручилися. До речі, недавно ТаблоID в деталях описував історію кохання актора і моделі.
