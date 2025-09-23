Стильна парочка: Стейтем з сивою бородою засвітився на Тижні моди з коханою в шкіряному тренчі. Фото

Британська зіркова парочка Джейсон Стейтем і Розі Хантінгтон-Вайтлі потішили фанів рідкісним спільним виходом, з'явившися на модному показі Burberry в рамках Тижня моди у Лондоні.

Для івенту 38-річна супермодель обрала темний шкіряний тренч, що помітно блищав на фото. А 58-річний актор зупинився на чорному бомбері та штанях в тон. Але найбільше він здивував сивою бородою, яку раніше не носив.

Знаменитості похвалилися ефектним виглядом Фото Getty Images

Джейсон та Розі насолодилися модним вечором Фото instagram

Закохані не соромляться показувати свої почуття на публіці Кадр з відео galafr/mauranehugon

Шанувальники не очікували побачити Стейтема на модному заході, та ще й з бородою

Нагадаємо, пара виховує двох спільних діток: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу, з якими люблять їздити у спільні подорожі та влаштовувати їм милі святкування. А ще закохані час від часу діляться романтичним контентом і знімаються для рекламних кампейнів.

Якось Хантінгтон-Вайтлі розповідала про спільне виховання сина і дочки з коханим. Як відомо, наречені разом вже 15 років, а у 2016-му вони заручилися. До речі, недавно ТаблоID в деталях описував історію кохання актора і моделі.