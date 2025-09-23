Стильна парочка: Стейтем з сивою бородою засвітився на Тижні моди з коханою в шкіряному тренчі. Фото

Карина Тімкова - 23 вересня, 11:45

Британська зіркова парочка Джейсон Стейтем і Розі Хантінгтон-Вайтлі потішили фанів рідкісним спільним виходом, з'явившися на модному показі Burberry в рамках Тижня моди у Лондоні.

Для івенту 38-річна супермодель обрала темний шкіряний тренч, що помітно блищав на фото. А 58-річний актор зупинився на чорному бомбері та штанях в тон. Але найбільше він здивував сивою бородою, яку раніше не носив.

Джейсон Стейтем у стильному луці з бородою показався з коханою на івенті

Знаменитості похвалилися ефектним виглядом

Фото Getty Images
Джейсон Стейтем з бородою попозував з нареченою на Тижні моди

Джейсон та Розі насолодилися модним вечором

Фото instagram

Джейсон Стейтем замилував ніжностями з нареченою на заході

Закохані не соромляться показувати свої почуття на публіці

Кадр з відео galafr/mauranehugon
Джейсон Стейтем похвалився бородою на Тижні Моди за руку з коханою

Шанувальники не очікували побачити Стейтема на модному заході, та ще й з бородою

Нагадаємо, пара виховує двох спільних діток: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу, з якими люблять їздити у спільні подорожі та влаштовувати їм милі святкування. А ще закохані час від часу діляться романтичним контентом і знімаються для рекламних кампейнів.

Якось Хантінгтон-Вайтлі розповідала про спільне виховання сина і дочки з коханим. Як відомо, наречені разом вже 15 років, а у 2016-му вони заручилися. До речі, недавно ТаблоID в деталях описував історію кохання актора і моделі.

Читайте також:

Наречена Стейтема зазнімкувала сина і доньку в милих луках із власної колекції. Фото

На пляжі, в лісі та за читанням: наречена Стейтема закарбувала милі моменти з їхніми дітьми. Фото

Кристали, пір'я та шовк: наречена Стейтема в ефектній сукні блиснула оголеним животом на хіднику у Венеції. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів