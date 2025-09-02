Кристали, пір'я та шовк: наречена Стейтема в ефектній сукні блиснула оголеним животом на хіднику у Венеції. Фото

Карина Тімкова - 2 вересня, 16:45

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі приєдналася до списку селебріті, які відвідали 82-й Венеційський кінофестиваль.

На червоній доріжці 38-річна знаменитість показалась у спокусливій сукні Armani Privé білого кольору з шовковою максіспідницею і асиметричним топом з інкрустованими кристалами. З плеча Розі ефектно спадало пір'яне боа в тон.

Наречена Стейтема у сексі сукні оголила живіт у Венеції

Манекенниця ефектно оголила живіт

Фото з insta-сторіс
Наречена Стейтема у шовку і топі з кристалів блиснула оголеним животом

Такий силует вбрання вдало підкреслював зріст зірки


Наречена Стейтема посвітила оголеною спиною у сексі сукні

У сукні ніжного кольору Хантінгтон-Вайтлі грайливо оголила спину

Наречена Стейтема в ефектній сукні з пір'ям і кристалами попозувала у Венеції

Модель мрійливо попозувала у водному таксі

Наречена Стейтема похвалилася фігурою на хіднику у Венеції

Образ доповнювали блискучі прикраси Tiffany & Co.

Наречена Стейтема у сексі сукні посвітила оголеним животом на хіднику

Розі похвалилася стрункою фігуркою на хіднику

Наречена Стейтема у звабливій сукні похвалилася формами у Венеції

Знаменитість блиснула тонкою талією в сукні з асиметричним вирізом

Наречена Джейсона відома своєю любов'ю до модних образів. Не так давно вона хвалилася формами у м'ятному максі й в самому боді з хутром позувала на заході. А ще Розі демонструвала тіло в різних купальниках та у вишуканому образі пройшлася подіумом вперше за 10 років.

Нагадаємо, Хантінгтон-Вайтлі й Стейтем виховують двох діток: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу. Своїм малюкам батьки обожнюють влаштовувати веселі свята та їздити з ними у теплі родинні подорожі.

Нещодавно ТаблоID оповідав романтичну історію парочки, а модель розповідала, як вони з коханим разом виховують спадкоємців.

