Кристали, пір'я та шовк: наречена Стейтема в ефектній сукні блиснула оголеним животом на хіднику у Венеції. Фото
Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі приєдналася до списку селебріті, які відвідали 82-й Венеційський кінофестиваль.
На червоній доріжці 38-річна знаменитість показалась у спокусливій сукні Armani Privé білого кольору з шовковою максіспідницею і асиметричним топом з інкрустованими кристалами. З плеча Розі ефектно спадало пір'яне боа в тон.
Наречена Джейсона відома своєю любов'ю до модних образів. Не так давно вона хвалилася формами у м'ятному максі й в самому боді з хутром позувала на заході. А ще Розі демонструвала тіло в різних купальниках та у вишуканому образі пройшлася подіумом вперше за 10 років.
Нагадаємо, Хантінгтон-Вайтлі й Стейтем виховують двох діток: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу. Своїм малюкам батьки обожнюють влаштовувати веселі свята та їздити з ними у теплі родинні подорожі.
Нещодавно ТаблоID оповідав романтичну історію парочки, а модель розповідала, як вони з коханим разом виховують спадкоємців.
