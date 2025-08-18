Наречена Стейтема в обтислих шортах похвалилася засмаглими формами на фото з Ібіци
Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі потішила фанів гарячим контентом з Ібіци.
У своєму Instagram 38-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких позувала на ті моря у білому костюмчику, що складався з топу й обтислих шортів із сітки.
Нещодавно Розі показувалась у бікіні на відпочинку з їхніми з Джейсоном дітками: 8-річним Джеком і 3,5-річною Ізабеллою та позувала з дочкою у ніжних луках на весіллі свого брата.
Також модель часто з'являється на публіці у спокусливих образах: різних купальниках, боді з хутром, обтислій сукні та лосинах з крихітним топом.
Якось ТаблоID розповідав історію кохання зіркової парочки, а сама Хантінгтон-Вайтлі ділилася, яким батьком є Стейтем і як вони виховують спадкоємців.