Наречена Стейтема в обтислих шортах похвалилася засмаглими формами на фото з Ібіци

Карина Тімкова - 18 серпня, 15:20

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі потішила фанів гарячим контентом з Ібіци.

У своєму Instagram 38-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких позувала на ті моря у білому костюмчику, що складався з топу й обтислих шортів із сітки.

Наречена Стейтема у шортиках посвітила ногами на Ібіці

Модель похвалилася стрункими ніжками

Фото instagram
Наречена Стейтема наробила пікантних фото у куцих шортах

Зірка погрілася під сонечком у зручному спортлуці


Наречена Стейтема у шортах і топі показала струнку фігуру на Ібіці

Розі зазнімкувала фігуру крупним планом

Наречена Стейтема похвалилася стрункістю на сексі фото на Ібіці

Манекенниця похизувалася тоненькою талією поруч із пальмами

Наречена Стейтема у шортах і топі зазнімкувала фігуру
Які довгі ніжки
Наречена Стейтема похвалилася стрункими формами на тлі моря

Знаменитість встигла трішки засмагнути

Наречена Стейтема у шортах виставила довгі ноги для фото на Ібіці

Хантінгтон-Вайтлі показала сідниці у шортах-сітці на тлі Середземного моря

Наречена Стейтема похвалилася стрункими ніжками у шортах

Зірка часто робить фотосесії з акцентом на ноги

Нещодавно Розі показувалась у бікіні на відпочинку з їхніми з Джейсоном дітками: 8-річним Джеком і 3,5-річною Ізабеллою та позувала з дочкою у ніжних луках на весіллі свого брата.

Також модель часто з'являється на публіці у спокусливих образах: різних купальниках, боді з хутром, обтислій сукні та лосинах з крихітним топом.

Якось ТаблоID розповідав історію кохання зіркової парочки, а сама Хантінгтон-Вайтлі ділилася, яким батьком є Стейтем і як вони виховують спадкоємців.

