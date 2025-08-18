Наречена Стейтема в обтислих шортах похвалилася засмаглими формами на фото з Ібіци

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі потішила фанів гарячим контентом з Ібіци.

У своєму Instagram 38-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких позувала на ті моря у білому костюмчику, що складався з топу й обтислих шортів із сітки.

Модель похвалилася стрункими ніжками Фото instagram

Зірка погрілася під сонечком у зручному спортлуці

Розі зазнімкувала фігуру крупним планом

Манекенниця похизувалася тоненькою талією поруч із пальмами

Які довгі ніжки

Знаменитість встигла трішки засмагнути

Хантінгтон-Вайтлі показала сідниці у шортах-сітці на тлі Середземного моря

Зірка часто робить фотосесії з акцентом на ноги

Нещодавно Розі показувалась у бікіні на відпочинку з їхніми з Джейсоном дітками: 8-річним Джеком і 3,5-річною Ізабеллою та позувала з дочкою у ніжних луках на весіллі свого брата.

Також модель часто з'являється на публіці у спокусливих образах: різних купальниках, боді з хутром, обтислій сукні та лосинах з крихітним топом.

Якось ТаблоID розповідав історію кохання зіркової парочки, а сама Хантінгтон-Вайтлі ділилася, яким батьком є Стейтем і як вони виховують спадкоємців.