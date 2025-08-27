Стейтем у панамі заселфився з коханою на яхті та показав сина в стійці на руках. Фото

Карина Тімкова - 27 серпня, 13:45

Схоже, літо у родині британського актора Джейсона Стейтема та його нареченої, супермоделі Розі Хантінгтон-Вайтлі не збирається закінчуватися. Знаменитості знову влаштували собі сімейні розваги на яхті.

В Insta-сторіс Розі опублікувала милі моменти з відпочинку, на яких показалися їхні діти: 8-річний Джек і 3,5-річна Ізабелла. А також 38-річна манекенниця похвалилася фігурою у купальниках.

Наречена Стейтема у бікіні полежала біля води для сексуального фото

Обраниця актора у звабливій позі засвітила рельєфний прес

Фото instagram
Наречена Стейтема замилувала розвагами їхнього сина на яхті

Первісток пари похвалився акробатичними вміннями і стійкою на руках


Джейсон Стейтем обійнявся з коханою на сімейному відпочинку

Парочка вміє виглядати ефектно разом, а ще вони вдягнули стильні аксесуари: окуляри, панаму та кольє

Наречена Стейтема у бікіні посвітила стрункими ногами і талією

Розі з подругою підставили сонцю довгі ніжки

Наречена Стейтема показала, як їхній син пірнав у морі

Джек насолодився купанням та уявив себе справжнім аквалангістом

Наречена Стейтема замилувала фото з дочкою на відпочинку

Манекенниця попозувала з донечкою для милого фото

Наречена Стейтема у топі засвітила рельєфний прес на пляжі

Знаменитість похвалилася тоненькою талією у милому луці

Наречена Стейтема замилувала фото їхньої доньки на відпочинку

Ізу мама зазнімкувала з морозивом у руці

Наречена Стейтема у бікіні спокусливо полежала на яхті

Хантінгтон-Вайтлі показала, як виглядає ідеальний відпочинок

Зазначимо, знаменитості багато часу проводять зі своїми спадкоємцями і влаштовують їм милі свята. Модель частенько показує повсякденні моменти з сином і дочкою, а ще вона створила колекцію дитячого одягу, для якої знялися самі Джек та Ізабелла.

Нещодавно Розі розповідала, яким батьком є Джейсон та як вони виховують діток. До речі, якось ТаблоID оповідав романтичну історію кохання пари.

