Стейтем у панамі заселфився з коханою на яхті та показав сина в стійці на руках. Фото
Схоже, літо у родині британського актора Джейсона Стейтема та його нареченої, супермоделі Розі Хантінгтон-Вайтлі не збирається закінчуватися. Знаменитості знову влаштували собі сімейні розваги на яхті.
В Insta-сторіс Розі опублікувала милі моменти з відпочинку, на яких показалися їхні діти: 8-річний Джек і 3,5-річна Ізабелла. А також 38-річна манекенниця похвалилася фігурою у купальниках.
Зазначимо, знаменитості багато часу проводять зі своїми спадкоємцями і влаштовують їм милі свята. Модель частенько показує повсякденні моменти з сином і дочкою, а ще вона створила колекцію дитячого одягу, для якої знялися самі Джек та Ізабелла.
Нещодавно Розі розповідала, яким батьком є Джейсон та як вони виховують діток. До речі, якось ТаблоID оповідав романтичну історію кохання пари.