Подивилися в очі смерті: 10 голлівудських зірок, які дивом вижили у катастрофах та інших небезпеках

Вони бачили смерть впритул - і повернулися. Аварії, падіння літаків, зупинка серця та напади акул - зірки світового масштабу не раз опинялися на межі життя та смерті. Кожен із них має власну історію цієї фатальної миті, яка могла стати останньою.

Про знаменитостей, які подивилися в очі смерті - читайте далі в добірці TаблоID.

Харрісон Форд

Харрісон Форд у березні 2015 року потрапив у серйозну авіакатастрофу, коли його старовинний літак часів Другої світової війни зазнав відмови двигуна. В результаті він був змушений здійснити аварійну посадку на полі для гольфу в Лос-Анджелесі, а під час спуску навіть зачепив дерево.

Форд отримав досить серйозні травми: переломи таза, щиколотки та спини, а також розсічення голови.

Форд потрапив у страшну авіакатастрофу фото getty images

"Я пам’ятаю, як двигун зупинився, цю частину пам’ятаю дуже добре. А потім пам’ятаю диспетчерську башту, пам’ятаю їхні вказівки. Вони порадили, щоби я сідав звичайним маршрутом, а я знав, що не зможу цього зробити, то ж сказав "ні". Оце останнє, що я насправді пам'ятаю, наступний спогад – вже за 5 днів по тому", - розповів Харрісон у програмі "Jimmy Kemmel Live!" про травматичну подію.

Пізніше NTSB встановило, що відмова двигуна була спричинена ослабленим/зношеним дозувальним соплом карбюратора, що призвело до порушення балансу палива і повітря та втрати потужності.

Тревіс Баркер

Чоловік Кортні Кардашян, Тревіс Баркер, також ледь не загинув в авіакатастрофі. Трагедія сталася 19 вересня 2008 року після концерту в Колумбії. Баркер отримав опіки другого та третього ступеня - його тіло було уражене на 65 %.

Баркера оминула смерть Фото з Instagram

Коли літак набирав швидкість на злітно-посадковій смузі, всі чотири шини вибухнули через сильне недопомпування, пошкодивши гідравлічну та гальмівну системи. Пілот спробував скасувати зліт, але літак злетів зі злітної смуги, протаранив огорожу, перетнув шосе, врізався в насип і спалахнув.

На борту було шестеро людей. Двоє вижили - Баркер і DJ AM. Четверо інших загинули - двоє членів екіпажу, помічник Баркера Кріс Бейкер і його охоронець Чарльз "Че" Стілл.

Шарліз Терон

Акторка Шарліз Терон під час зйомок фільму "Еон Флакс" у 2004 році отримала серйозну травму шиї, яка вимагала хірургічного втручання і ледь не призвела до паралічу.

При виконанні серії сальто назад у хореографічній сцені бійки, Терон приземлилася на шию, що призвело до грижі між хребцями С3 і С4 - небезпечно близько до спинного мозку. Лікарі сказали їй, що вона була "за сантиметр від повного паралічу" на все життя.

Трюк на зйомках ледь не коштував Шарліз повноцінного життя Фото Instagram

До речі, Шарліз не єдина акторка, яка ледь не загинула на зйомках.

Орландо Блум

Вже колишній чоловік співачки Кеті Перрі, актор Орландо Блум, у 19 років подивився в очі смерті і ледь не залишився прикутим до інвалідного візка.

Блум випав з вікна з висоти декількох поверхів і зламав спину. Лікарі сказали йому, що він може ніколи не ходити.

Так, у нас могло б і не бути зірки "Володаря перснів" і "Піратів Карибського моря" Фото @magnusunnar

Орландо розповів журналу People, що він піднімався на дах тераси, коли водостічна труба, за яку він тримався, обвалилася. Після 12 днів у лікарні Блуму встановили пластини та гвинти, виписали на милицях, а пізніше він кілька місяців носив корсет для спини.

Каньє Вест

Скандальний репер Каньє Вест у жовтні 2002 року потрапив в автокатастрофу. Пізніше ця подія надихнула його на створення хіта "Through the Wire".

Пізно ввечері, повертаючись додому з запису в Лос-Анджелесі, Вест заснув за кермом і врізався в зустрічний автомобіль. В результаті аварії репер отримав серйозні травми, зокрема перелом носа і три переломи щелепи. Каньє встановили металеву пластину в підборідді, а рот був зафіксований дротом на понад місяць. Інший водій зламав обидві ноги.

Необережність ледь не коштувала Весту життя Фото Getty Images

Джордж Клуні

Голлівудський актор Джордж Клуні під час зйомок фільму "Сиріана" в 2004 році Клуні отримав серйозну травму голови та шиї після падіння зі стільця. Біль був настільки сильним, що він мав думки про самогубство.

"До операції це був найнестерпніший біль, який я коли-небудь відчував, буквально такий, що ти думаєш: "Ну, рано чи пізно доведеться накласти на себе руки, так жити не можна", - ділився актор.

Кіно буває травматичним Фото Getty Images

Зрештою Клуні переніс кілька процедур кровопереливання в переддень Різдва 2005 року і дев'ятигодинну операцію на мозку, щоб усунути пошкодження.

Леонардо ДіКапріо

Улюбленець публіки Леонардо ДіКапріо стикався зі смертю не один, не два, а цілих три рази.

Перший випадок стався в 2006 році, коли він знімався у фільмі "Кривавий діамант" в Південній Африці. Поки Лео займався дайвінгом і перебував у клітці, велика біла акула "стрибнула" до нього.

"Вони залишають верх клітки відкритим, а до поверхні тягнеться регулятор. Потім вони закидають у воду тунця. Прийшла хвиля, і тунець ніби вилетів у повітря. Акула вистрибнула і схопила тунця, і половина її тіла опинилася в клітці разом зі мною. Я ніби впав на дно і намагався лежати рівно. Велика біла акула зробила п'ять-шість ударів на відстані витягнутої руки від моєї голови. Хлопці сказали, що за 30 років, відколи вони цим займаються, такого ще ніколи не було", - розказував ДіКапріо.

Лео не раз обманював смерть Фото Getty Images

Другий раз Лео зіткнувся зі смертю в 2010 році, коли летів з Нью-Йорка до Москви. Незабаром після зльоту літак втратив двигун і був змушений здійснити аварійну посадку.

Третій випадок стався також в 2010 році під час стрибка з парашутом. В момент тандемного стрибка його основний та запасний парашути заплуталися між собою.

Шерон Стоун

Акторка пережила масивний інсульт, спричинений розривом хребетної артерії, що призвело до дев'ятиденної кровотечі в мозок. Їй дали лише 1% шансів на виживання, і вона мусила наново вчитися основним навичкам.

Спочатку медичний персонал фактично "пропустив" крововилив у мозок, і Стоун майже відправили додому, але її найкраща подруга наполягла на повторному скануванні, яке і виявило справжню серйозність стану.

На долю Шерон випало чимало випробувань фото ERIC MICHAEL ROY

Також акторка пережила удар блискавкою. Цілих 10 днів їй довелося щодня робити ЕКГ, аби лікарі переконалися, що з її серцем все добре.





До речі, Таблоід розповідав неймовірні факти про акторку, чиє життя сповнене випробувань.

Емілія Кларк

Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк у 2011 році Кларк перенесла розрив аневризми головного мозку, що спричинило субарахноїдальний крововилив - небезпечний для життя тип інсульту, який викликається крововиливом у простір навколо мозку. Потім, у 2013 році, у неї розірвалася друга аневризма.

Після першої аневризми Кларк довелося перенести мінімально інвазивну операцію, але після неї вона прокинулася з нестерпним болем. Крім того, через афазію, спричинену травмою мозку, вона не могла згадати своє ім'я.

Все це сталося з Емілією в достатньо юні роки Фото з Instagram

Раян Рейнольдс

Чоловік скандалістки Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс, тренувався стрибати з парашютом і от-от мав отримати ліцензію. Але під час тринадцятого стрибка його парашут не розкрився, і актор "безпорадно махав руками" в повітрі, не контролюючи політ.

Акторові не пощастило Фото Getty Images

Хоча у нього був запасний парашут, Рейнольдс заціпенів від страху, побоюючись, що той теж може не спрацювати. Однак йому вдалося отямитися і врешті-решт потягнути за шнур. Ця подія залишила йому на згадку страх перед польотами.

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про зірок, які щодня змагаються зі смертю.