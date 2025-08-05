Від Солдата кохання до Ла-бу-бу-бу: як змінився і де зараз 48-річний EL Кравчук. Відео

48-річний EL Кравчук - співак і мастодонт української естради. Його хіти "Доля", "То моє кіно", "Нічий", "Голлівуд" і "Солдат кохання" колись були в топах чартів. В нульових, на піку популярності, El Кравчук зник і згодом гучно нагадав про себе. Сьогодні співак знову на хвилі популярності, через трек "Ла-бу-бу-бу", який моментально став вірусним в Tik Tok.

ТаблоID вирішив пригадати, як починався творчий шлях Андрія Остапенка-Кравчука та як співак змінювався крізь роки.

Перші творчі кроки і втеча

Андрій Остапенко-Кравчук народився 17 березня 1975 року в Литві. У 1989 році він з родиною перебрався до Києва.

Після закінчення школи, щоб не засмучувати батьків, Андрій вступив до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на історичний факультет. Проте дуже швидко усвідомив, що його справжнє покликання - музика. За порадою близької подруги, співачки Ірини Білик, він вирішив змінити напрям і подав документи до Київського музичного училища імені Глієра.

Батьки Андрія були категорично проти його творчої кар'єри Фото з Instagram EL Кравчук

Своїм батькам про цей крок він нічого не сказав. Правда відкрилася, коли вони прийшли до університету дізнатися про успішність сина, і почули, що такого студента там немає. Це стало причиною серйозної сварки в родині.

Унаслідок конфлікту Андрій зібрав речі та покинув дім. Згодом він глибоко пожалкував про це і щиро розкаявся.

Йому тоді було лише 17 років, і він не мав постійного місця проживання. Допоміг йому знайти прихисток близький друг - співак Андрій Данилко.

Данилко допоміг EL Кравчуку Фото Instagram

Ще навчаючись у Київській музичній академії імені Глієра, Андрій став вокалістом гурту "Сінгапур". Втім, справжній прорив у його кар’єрі відбувся у 1994 році, коли країна познайомилася з його сценічним ім’ям EL Кравчук.

Звання секссимвола і пауза

У 1995 році EL Кравчук подав заявку на участь у фестивалі "Червона Рута" і здобув перемогу.

"Мені завжди було комфортно у шоубізнесі, я з 17 років виступаю і тому це звичний спосіб життя для мене", - пригадував артист.

На "Червоній руті" El Кравчук здобув перемогу Фото з Instagram El Кравчук

Після "Червоної рути" до Андрія прийшла справжня популярність. Незабаром артист підписав контракт з лейблом "Музична біржа", а у 1997 році вийшов його перший альбом "Нічий".

EL Кравчук став одним з найуспішніших музикантів того часу, переміг в номінації "Артист року" і конкурсі "Людина року", а люди почали називати його секссимволом.

У 2000 році співак випустив альбом "Солдат кохання", а в 2001 році ще один -"Мортідо".

Співак став дуже успішним Фото з сайту Obozrevatel

Тоді ж Андрій пішов акторською стежкою і знявся у фільмі "Слід перевертня", до якого написав кілька пісень.

У 2003 році артист заглибився в акторство і навіть взяв перерву в музичній кар'єрі, щоб цілком присвятити себе театральній постановці "Гамлет", з якою обʼїздив чимало країн.

"Гамлет" з EL Кравчуком був дуже популярний Фото Instagram

У 2005 році EL Кравчук був на вершині слави і раптово зник з радарів. Пізніше артист ділився, що таке рішення було спричинене російськими тенденціями в українському шоубізі. Він, україномовний співак, не міг пробитися крізь російськомовних виконавців. Кравчук вирішив перебратися до Німеччини, де прожив майже 10 років. Там зірка виступав для української діаспори.

"До 2014 року я жив у Німеччині, виступав для українців. 2012-го ситуація стала кращою, я почав повертатися з Німеччини до Києва. Повернувся 2013 року, коли знімали програму "Як дві краплі". Для себе я тоді вирішив, що повернуся і буду займатися шоубізнесом", - пояснив співак.

Кравчук прожив в Німеччині майже 10 років Фото ТаблоID

Артист брав участь в національному відборі Євробачення з піснею "Моя надія".

У 2018 році зʼявився на шоу " X-фактор ". У 2020 році музикант після довгої перерви випустив новий кліп на пісню "Дым твоих сигарет".

Що зараз?

Нещодавно про співака EL Кравчука знову пригадали. Пісня артиста "Ла-бу-бу-бу" стала вірусною в TikTok ще до премʼєри.

"Це для мене виклик - співати таку досить легку пісню, але позитивну. І мені приємно, що, наприклад, коменти в ютубі під цим відео свідчать про те, що люди розуміють: в цій пісні є і своя глибина, і своя історія, і своя ідея", - ділився артист.

Хоч стиль EL Кравчука і змінився крізь роки, втім не перестав бути достатньо епатажним. Образ та орієнтація співака навіть викликали минулоріч обурення. Ба більше, концерт артиста скасували на Закарпатті через, начебто, хейт місцевих.

"EL Кравчук на сцені - це завжди про свободу, почуття та шоу. Так було завжди, і всі, хто мене запрошував, розуміли, як виглядає шоу головного неоромантика країни", - казав виконавець.

Артиста обурює таке ставлення Фото Instagram

Щодо орієнтації EL Кравчука, про котру ходить чимало легенд, сам співак розповів відкрито лише недавно. Артист назвав себе пансексуалом і зазначив, що йому важлива особистість людини.



"Внутрішній світ людини мені важливіший за стать. Мабуть, я пансексуал. Душа для мене важливіша, це точно", - підкреслив Кравчук.

Втім, ще минулоріч виконавець ділився тим, що зараз не перебуває у стосунках, адже мав негативний досвід. При тому Андрій живе не сам, а зі своєю мамою, котра палить і свариться "матом".

Ще минулоріч артист жив із мамою Фото Instagram

Нагадаємо, якось EL Кравчук розповідав про свій догляд, а також висловився про чоловіків, які живуть за кордоном під час великої війни.