"Новий етап життя": засновниця "Госпітальєрів" Зінкевич оголосила про заміжжя

Марія Ткаченко 14 червня, 18:44

Засновниця добровольчої організації парамедиків "Госпітальєри", нардепка від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич одружилася зі своїм коханим, якого звати Ілля.

Засновниця Госпітальєрів Яна Зінкевич

Про це вона повідомила в Facebook, виклавши фото, на якому видно їхні з чоловіком з'єднані руки з обручками на підмізинних пальцях.

"Новий етап життя після 7 років життя разом", - написала Яна.


Яна Зінкевич вийшла заміж

Яна та Ілля стали подружжям

Фото з Facebook Зінкевич

Нагадаємо, обранець Зінкевич - розвідник. Вони познайомилися під час її ротаційного виїзду на передову. Як зізнавалася 28-річна Яна, яка внаслідок автоаварії пересувається на кріслі колісному, вона не вірила в те, що знову знайде кохання.

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