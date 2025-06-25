Офіційно вільні: Джекман і його дружина фіналізували своє розлучення

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Австралійський актор Х'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс офіційно перестали бути подружжям. Cтатус справи про їхнє розлучення на сайті суду округу Саффолк штату Нью-Йорк змінився на "завершено" 23-го червня.

Про це повідомляє People.

Х'ю та Деборра-Лі прожили разом 27 років, і їхній союз здавався взірцевим... Фото Getty Images

Як відомо, на розлучення 29-го травня офіційно подала Деб. Це сталося через півтора року після того, як пара оголосила про своє розставання. Подейкували, весь цей час Джекман і Фернесс шукали компроміс стосовно розподілу майна і зрештою таки змогли домовитися.

Наприкінці травня 69-річна Деборра-Лі зробила заяву, висловивши підтримку тим, хто пройшов шлях зради, та розказала, що допомагає їй пережити крах майже 30-річного шлюбу. Що ж до Х'ю, то гучніше за будь-які заяви говорить те, що він уже відкрито показується на публіці з новою коханою, 50-річною акторкою Саттон Фостер. Імовірно, незабаром 56-річний Джекман поведе її до вівтаря.

Нагадаємо, в Джекмана та Фернесс є двоє вже дорослих прийомних дітей, Ава і Оскар. Фостер теж виховує прийомну дитину, 8-річну Емілі. Зі своїм чоловіком, cценаристом Тедом Гріффіном актриса подала на розлучення восени 2024-го.