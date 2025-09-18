Бужинська розказала про маму в окупованому Криму, яку не бачила з 2014-го, ревнощі чоловіка і своє ставлення до пластики

Катерина Бужинська дала відверте інтерв'ю Марічці Падалко Скріни з відео Падалко

Співачка Катерина Бужинська розказала, що вже понад 10 років не бачила свою рідну матір, яка живе в окупованому Криму.

Про це 46-річна артистка говорила в інтерв'ю Марічці Падалко, а ще розповіла про те, як ставиться до пластичних операцій та свого віку і чи ревнує її чоловік, Дімітар Стойчев.

Зі слів Бужинської, з 2014-го року вони з мамою підтримують лише телефонний зв'язок, і та навіть жодного разу не бачила своїх молодших онуків, Катрусю і Дмитрика.

"Сталося те, що мама в 2011-му чи 2012-му році переїхала в Крим. І там лишилась. І з 2014-го року я вже туди не могла їхати. І мама не приїздила навіть коли народились малята. Мама не приїхала на хрестини, мама вже лишилась там. Звичайно, ми спілкуємось по телефону, вона переживає. Але я як сирота. Вона вийшла заміж, я купила їй квартиру, і вона там лишилась", - пояснила співачка.

Катерина - не єдина з українських зірок, чиї рідні залишаються в окупованому Криму. Так, її біль цілком можуть зрозуміти Ксенія Мішина, Ганна Різадтінова, Надя Дорофєєва та Ахтем Сеітаблаєв

"Її зараз вивезти я теж не можу. І я не дуже хочу сильно обговорювати це питання, щоб не привертати до неї увагу. Тому що за мною слідкують. Ви розумієте, про що я кажу. Я не хочу, щоб моїм рідним через мене було погано", - поділилася вона.

Як розказала Катерина, вона навіть отримувала конкретні погрози. Розлука з мамою дуже мучить зірку.

"Це для мене великий біль. Я дуже її люблю. Я про неї думаю, я за неї завжди молюся. Я по телефону з нею спілкуюся, але ми ніколи не піднімаємо ніяких політичних тем", - сказала Бужинська, зізнавшись, що їхні з мамою погляди не збігаються.

На запитання, чи робила вона якісь пластичні операції, Катя відповіла дещо ухильно.

Ходили чутки, що Бужинська робила пластику грудей і носа

"Якщо щось я і робила, то дуже делікатно. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що всі співачки щось трошечки собі роблять, але хтось робить кардинально, що видно здалеку, а хтось робить косметологію, якісь ін'єкції... Я, скажу чесно, цього дуже боюсь. Я не з тих жінок, що собі би постійно щось робили. Я не люблю, я боюсь різних втручань, для мене це великий стрес і я би не хотіла нічого собі робити", - наголосила вона.

Виконавиця сподівається, що хороша генетика дозволить їй якнайдовше обходитися без пластики.

"Я прекрасно розумію: мені 46 років. Я свій вік вважаю прекрасним віком, коли я ще ефектна, молода, а вже розумна, з досвідом життя, мама трьох дітей, успішна співачка, дуже скромна (сміється). Я можу над собою пожартувати в деяких моментах, я собі можу дозволити навіть зі сцени сміливо казати: мені 46 і я люблю свій вік, я кайфую від себе такої, яка я зараз є", - запевнила Бужинська.

"На мене дивляться чоловіки. Мій чоловік ревнує. Так. І це добре. Вчора в мене було два концерти, і на першому люди були дуже близько. В першому ряді сидів чоловік і він на мене дивився не як на співачку, він весь час на мене дивився по-іншому, але це дає мені такий кураж. Енергія! Я бачу цей погляд такий, що він би мене з'їв!", - похвалилася вона.

Дімітар ревнує свою зіркову дружину Фото з Facebook Бужинської

Водночас Катерина запевнила, що не дозволяє собі провокаційних витівок на кшталт покласти руки на чоловіка-глядача тощо. Зате може, вжившись у образ пісні, кинути на нього особливий погляд.

"Я не Оля Полякова. Якщо я роблю провокацію, то дуже інтелігентно, обережно. Навіщо мені проблеми?", - зазначила вона.

Нагадаємо, Катерина та Дімітар одружені вже 11 років. Зі слів артистки, секс в ідеалі їй потрібен двічі на тиждень.

Як відомо, Бужинська якось розказувала, як їй вдається вже 20 років триматися в одній вазі.