"Він себе не бачив батьком": Slavia про крах шлюбу з Dzidzio, вагітність в 40+ та чи планує ще дітей
Співачка Slavia (Ярослава Притула-Павлюк), яка на початку червня вийшла заміж та народила синочка Лева від свого другого чоловіка, бізнесмена Андрія Павлюка, розповіла, чи просто їй вдалося завагітніти у 40+.
Іще колишня дружина співака Dzidzio (Михайла Хоми) пригадала, як саме він дізнався про її цікавий стан і як відреагував. Саме відсутність дітей у їхньому шлюбі й стала однією з головних причин його краху.
Про це Ярослава поговорила з "Ближче до зірок", завітавши на інтерв'ю із Андрієм та Левом.
Зі слів подружжя, вони - "не тривожні батьки, нормальні", та й хлопчик їм дістався спокійний.
"Він може спокійно собі їхати пів дня в машині, не кіпішує. Він з нами по магазинах ходить", - похвалився Павлюк, для якого Лев - друга дитина.
"Я така мамочка, вся в дитині, і мені це дуже подобається. Не уявляю, як можна працювати і залишати дитину на когось і не бачити тих всіх моментів, як росте дитинка", - зізналася Slavia.
Як розказала артистка, малюк був запланований.
"Планували зачаття. От я просто знала, що ми зачнем Лева і в нас із першого разу все вийде. Мені 40+ і це не ЕКЗ, це життя, і все нормально", - поділилася вона.
Андрій не має нічого проти спілкування дружини з ексчоловіком. Ба більше, в телефоні Ярослави той досі записаний як "Михасик". Утім, про те, що вона стане мамою, Хома дізнався не від неї особисто, а побачивши кліп "Дівка з перцем".
"Знімала я на шостому місяці вагітності, а кліп вийшов, коли я вже була на восьмому місяці вагітності. І Михайло мені написав. Каже: "Я бачу між рядків, щось я там побачив, що ти вагітна. Я тебе вітаю"", - розповіла вона.
"Ми розуміли, що наші стосунки не мають продовження. Для мене сім'я неповноцінна, коли немає дітей. А він себе не бачив батьком", - пригадала Ярослава кінець свого шлюбу з Дзідзьо.
А от із Андрієм вони не збираються спинятися на одній спільній дитині.
"Татусь дуже хоче дівчинку. Правда, не знаємо, коли. Нехай підросте - тільки народився, тільки звикаємо. Але хочемо, так, дівчинку", - запевнила співачка.
Нагадаємо, раніше Slavia розказувала, який вчинок Dzidzio по відношенню до неї став крапкою в їхніх стосунках, а ще про те, як вона познайомилась із Павлюком.
Як відомо, розлучаючись із Ярославою, Михайло залишив їй квартиру в 150 квадратів.
