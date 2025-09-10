"Він себе не бачив батьком": Slavia про крах шлюбу з Dzidzio, вагітність в 40+ та чи планує ще дітей

Марія Ткаченко - 10 вересня, 13:30
Slavia
Фото з Instagram Slavia

 Співачка Slavia (Ярослава Притула-Павлюк), яка на початку червня вийшла заміж та народила синочка Лева від свого другого чоловіка, бізнесмена Андрія Павлюка, розповіла, чи просто їй вдалося завагітніти у 40+.

Іще колишня дружина співака Dzidzio (Михайла Хоми) пригадала, як саме він дізнався про її цікавий стан і як відреагував. Саме відсутність дітей у їхньому шлюбі й стала однією з головних причин його краху.

Про це Ярослава поговорила з "Ближче до зірок", завітавши на інтерв'ю із Андрієм та Левом.


Зі слів подружжя, вони - "не тривожні батьки, нормальні", та й хлопчик їм дістався спокійний.

Колишня дружина Дзідзьо

Андрій хотів назвати їхнього з Ярославою малюка інакше, але поступився дружині

Скрін із відео каналу ТЕТ

"Він може спокійно собі їхати пів дня в машині, не кіпішує. Він з нами по магазинах ходить", - похвалився Павлюк, для якого Лев - друга дитина.

"Я така мамочка, вся в дитині, і мені це дуже подобається. Не уявляю, як можна працювати і залишати дитину на когось і не бачити тих всіх моментів, як росте дитинка", - зізналася Slavia.

Як розказала артистка, малюк був запланований.

"Планували зачаття. От я просто знала, що ми зачнем Лева і в нас із першого разу все вийде. Мені 40+ і це не ЕКЗ, це життя, і все нормально", - поділилася вона.

Dzidzio та Slavia

Dzidzio та Slavia одружилися в 2013-му році, а в 2021-му оголосили про розлучення

Андрій не має нічого проти спілкування дружини з ексчоловіком. Ба більше, в телефоні Ярослави той досі записаний як "Михасик". Утім, про те, що вона стане мамою, Хома дізнався не від неї особисто, а побачивши кліп "Дівка з перцем".

"Знімала я на шостому місяці вагітності, а кліп вийшов, коли я вже була на восьмому місяці вагітності. І Михайло мені написав. Каже: "Я бачу між рядків, щось я там побачив, що ти вагітна. Я тебе вітаю"", - розповіла вона.

"Ми розуміли, що наші стосунки не мають продовження. Для мене сім'я неповноцінна, коли немає дітей. А він себе не бачив батьком", - пригадала Ярослава кінець свого шлюбу з Дзідзьо.

А от із Андрієм вони не збираються спинятися на одній спільній дитині.

Slavia та її другий чоловік

Артистка під час вагітності не переставала займатися спортом

"Татусь дуже хоче дівчинку. Правда, не знаємо, коли. Нехай підросте - тільки народився, тільки звикаємо. Але хочемо, так, дівчинку", - запевнила співачка.

Нагадаємо, раніше Slavia розказувала, який вчинок Dzidzio по відношенню до неї став крапкою в їхніх стосунках, а ще про те, як вона познайомилась із Павлюком. 

Як відомо, розлучаючись із Ярославою, Михайло залишив їй квартиру в 150 квадратів.

