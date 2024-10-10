Що робимо:

У великому сотейнику на середньому вогні розігріваємо оливкову олію. Вкидаємо цибулю та часник. Трохи солимо і готуємо до м’якості, хвилин зо 5, не дозволяючи підгоріти. Додаємо пасату і пластівці чилі, готуємо ще кілька хвилин, допоки колір не стане темнішим та насиченішим. Вливаємо горілку, даємо нашому майбутньому соусу пару хвилин легенько побулькати. Додаємо вершки, лагідно перемішуємо до однорідності, вимикаємо.

Варимо пасту згідно інструкції на пачці, щоби досягти ідеального стану al dente. Воду виливаємо не всю, лишаємо плюс-мінус 125 мл.

Знову вмикаємо середній вогонь під сотейником із соусом. Вливаємо воду з-під пасти, додаємо пармезан і сіль за смаком. Вкидаємо пасту та енергійно перемішуємо десь хвилину. Подаємо, притрусивши пармезаном і петрушечкою.