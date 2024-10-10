Цукор, сіль, борошно, спеції… горілка – погодьтеся, її нечасто можна зустріти у переліку вмісту пересічної кухонної шафки українця. А от і дарма.
Із цього матеріалу, створеного ТаблоID у рамках спецпроєкту
M-Life спільно з мужнім брендом “Козацька Рада”, ви довідаєтеся, які дивовижі горілка здатна виробляти у кулінарії, які страви - окрім
рибної юшки, в яку частенько додають цей міцний напій - ми неодмінно радимо спробувати з нею приготувати.
Від тривалості приготування дуже залежить, скільки алкоголю (будь-якого) лишиться в готовій страві. За підрахунками вчених, відсоток цей може коливатися
від 4% аж до 85%. Відтак логічний висновок – додавати горілку бажано якомога раніше та додавати її небагато.