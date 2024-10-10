СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

У чарочці та під чарочку:

у яких стравах можна (і варто) використовувати горілку

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Спецпроєкт
10 жовтня 2024
Цукор, сіль, борошно, спеції… горілка – погодьтеся, її нечасто можна зустріти у переліку вмісту пересічної кухонної шафки українця. А от і дарма.
Із цього матеріалу, створеного ТаблоID у рамках спецпроєкту M-Life спільно з мужнім брендом “Козацька Рада”, ви довідаєтеся, які дивовижі горілка здатна виробляти у кулінарії, які страви - окрім рибної юшки, в яку частенько додають цей міцний напій - ми неодмінно радимо спробувати з нею приготувати.
Від тривалості приготування дуже залежить, скільки алкоголю (будь-якого) лишиться в готовій страві. За підрахунками вчених, відсоток цей може коливатися від 4% аж до 85%. Відтак логічний висновок – додавати горілку бажано якомога раніше та додавати її небагато.
соуси
маринади
кляри

соуси

У соусах, зокрема соусах до пасти якісна горілка здатна підкреслити смаки та аромати інгредієнтів, не додавши власного (як, наприклад, вчинило би вино), адже ні того, ні того вона не має. Крім цього горілка виступає в ролі потужного емульгатора, особливо коли ми готуємо який-небудь соус із вершками і томатами, котрі зазвичай не надто слухняно з’єднуються між собою.
Паста “алла горілка”
Що беремо:
пасту (наприклад, пенне або рігатоні)
1 столова ложка оливкової олії
¼ цибулини, дрібно покришена
2 зубчики часнику, дрібно покришені
180 мл томатної пасати
¼ чайної ложки пластівців перцю чилі
сіль
90 мл горілки
60 грамів натертого пармезана (плюс іще трішечки для подачі)
дрібно накришена петрушка для подачі
Що робимо:
У великому сотейнику на середньому вогні розігріваємо оливкову олію. Вкидаємо цибулю та часник. Трохи солимо і готуємо до м’якості, хвилин зо 5, не дозволяючи підгоріти. Додаємо пасату і пластівці чилі, готуємо ще кілька хвилин, допоки колір не стане темнішим та насиченішим. Вливаємо горілку, даємо нашому майбутньому соусу пару хвилин легенько побулькати. Додаємо вершки, лагідно перемішуємо до однорідності, вимикаємо.
Варимо пасту згідно інструкції на пачці, щоби досягти ідеального стану al dente. Воду виливаємо не всю, лишаємо плюс-мінус 125 мл.
Знову вмикаємо середній вогонь під сотейником із соусом. Вливаємо воду з-під пасти, додаємо пармезан і сіль за смаком. Вкидаємо пасту та енергійно перемішуємо десь хвилину. Подаємо, притрусивши пармезаном і петрушечкою.  

Маринади

Так само, як і в історії з соусами, горілка посилює яскравість маринадів, а ще робить м’ясо м’якшим. Водночас, у цьому криється певна підступність: оскільки алкоголь здійснює денатурацію білку, ми ризикуємо «перемаринувати» майбутню страву, занапастити її текстуру, якщо лишимо їх взаємодіяти надто довго.
Курятина у цитрусово-горілчаному маринаді з м’ятою
Що беремо:
1,5 кіло курятини (філе, стегенця без кісточок)
1 чайна ложка цедри лимона
цедра з 1 лайма
1 столова ложка рослинної олії
2 столові ложки покришеної свіжої м’яти (плюс іще трішечки цілих листків для подачі)
125 мл горілки
2 столові ложки цукру
¼ чайної ложки солі
Що робимо:
Змішуємо всі інгредієнти, крім курки і того листячка м’яти, яке ми лишили для сервірування страви. Лайфхак: зручно робити це все у зіп-пакеті. Вкладаємо курятину, перевертаємо, щоби вона рівномірно скупалася в маринаді. Ставимо відпочивати у холодильник – на декілька годин або, максимум, на ніч. Декілька разів бажано поперевертати, щоби все іще раз гарненько змішалось.
Духовку розігріваємо до 180 градусів. Курочку викладаємо в змащену олією форму для запікання, згори виливаємо маринад. Готуємо приблизно годину – м’ясце має бути апетитно-рум’яним зовні і не бути рожевим усередині. Прикрашаємо м’ятою і подаємо з гарніром за смаком.

Кляр

Горілка, додана до кляру, «пригальмовує» утворення клейковини, що дозволяє йому ставати пухкішим та хрумкішим, і довше таким залишатися. На додачу до цього, під дією високої температури алкоголь змушує рідину інтенсивніше випаровуватися з олії, додаючи страві ще більше золотавості і тієї ж таки хрумкості.
Морський окунь у клярі з горілкою
Що беремо:
філе морського окуня або іншої білої риби
350 мл мінералки
20 мл горілки
100 гр пшеничного борошна
100 гр рисового борошна
Що робимо:
Змішуємо мінералку та горілку, всипаємо борошно, добре перемішуємо (але якщо маленькі грудочки все ж лишаються, анітрохи не засмучуємось). Розігріваємо олію в сотейнику. Занурюємо шматочки риби у кляр, акуратно прибираємо зайвий. Смажимо до апетитної золотавості, перевертаючи. Готовій рибці даємо перепочити на паперовому рушнику і вже тоді щедро солимо.
До речі, кілька столових ложок горілки, доданих під час приготування тіста, стануть магічним інгредієнтом, що зробить будь-яку випічку повітрянішою і хрусткішою. Із ним можна менше боятися того, що вона вийде глевкою, а  ще таке тісто буде легше розкачувати.
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Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
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Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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