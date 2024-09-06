Мінʼюст хоче конфіскувати у Повалій нерухомість, авто і права на пісні
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду з метою конфіскувати у співачки Таїсії Повалій рухоме та нерухоме майно.
Про це стало відомо із офіційної заяви на сайті Мін’юсту.
Зокрема, йдеться про виконання санкцій, які були раніше накладені на зрадницю. Відтак у проросійської Повалій можуть забрати низку об’єктів нерухомості, серед яких житловий будинок та 7 земельних ділянок. Також можуть конфіскувати 2 автомобілі та, як зазначено у заяві, "пристрої для відстрілу патронів".
Цікаво, що у позові також фігурує музичні твори. Майнові права на музику та слова до пісень. Про які саме композиції йдеться – невідомо, але мова саме про 8 творів.
Нагадаємо, 59-річна Таїсія Повалій, яка народилася на Київщині, вже багато років живе у Москві. Після повномасштабного вторгнення, яке вона публічно підтримала, Повалій не цуралася ходити по пропагандистських каналах, підтримуючи Путіна, та співати українські пісні на тамтешніх концертах.
А у березні цього року вона похизувалася паспортом РФ.
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