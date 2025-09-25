Рожева вечірка і сукня з пір'ям: Дімопулос показала ще більше яскравих фото з 6-річчя дочки

Карина Тімкова - 25 вересня, 13:15

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос поділилася яскравими моментами святкування 6-річчя своєї донечки Софії, яку раніше ніжно привітала зі святом.

В Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких можна розгледіти рожеву святкову локацію, прикрашену кульками, блискітками та зображеннями персонажа з мультика "Рожева пантера".

"Шість років, і кожного дня ти вчиш мене, що означає справжнє щастя. Бути твоєю мамою — це найчарівніша подорож. Я віддам усе, щоб твоє життя було сповнене світлом і любов'ю", — написала вона.

Санта Дімопулос у рожевому повеселилася на святі 6-річчя дочки

Зіркова матуся пораділа за донечку на її святі

Фото instagram

Санта Дімопулос з дочкою у рожевих луках відсвяткували її 6-річчя

Санта вбралася в обтислу рожеву сукню з відритими плечима, а іменинниця — у ніжне максі, в якого поділ був прикрашений пір'ям

Санта Дімопулос у рожевій сукні та з трояндою показалася на 6-річчі дочки

Троянди й дим додали святкової атмосфери

Санта Дімопулос у рожевому показала 6-річну дочку в сукні на її святі
Цікаво, гра з квітами якось пов'язана з шоу "Холостячка"?
Санта Дімопулос влаштувала рожеву вечірку ля своєї дочки на її 6-річчя

Звичайно, тортик теж був тематичним

Санта Дімопулос показалася з колишнім на 6-річчі дочки

Ігор Кучеренко, ексчоловік Дімопулос і тато іменинниці теж був на святі

Санта Дімопулос у рожевій сукні повеселилася на 6-річчі дочки

Для гостей підготували чимало розваг

Санта Дімопулос показала дочку у рожевій сукні з її другом

Багато друзів Софійки прийшли привітати її

Санта Дімопулос зазнімкувала дочку на 6-річчі серед конфеті

Дівчинка виглядала щасливою та задоволеною на своєму дні народження

Санта Дімопулос влаштувала зйомку на 6-річчі своєї дочки

Колишня співачка також показала колаж з милими фото

Нагадаємо, у своєму блозі коучка часто публікує спільний контент з дочкою та разом з нею їздить на відпочинок у різні країни. Також вона не забуває про цікаві розваги для дитини та модні луки, в яких дівчинка любить позувати.

Зі своїм ексчоловіком і батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком Дімопулос оголосила про розлучення минулої весни.

А від свого колишнього, шоумена Андрія Джеджули в інфлуенсерки є 16-річний син Даніель, який обрав жити з батьком в Україні. Але нещодавно хлопець їздив до мами на канікули в Дубаї.

