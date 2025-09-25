Рожева вечірка і сукня з пір'ям: Дімопулос показала ще більше яскравих фото з 6-річчя дочки
38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос поділилася яскравими моментами святкування 6-річчя своєї донечки Софії, яку раніше ніжно привітала зі святом.
В Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких можна розгледіти рожеву святкову локацію, прикрашену кульками, блискітками та зображеннями персонажа з мультика "Рожева пантера".
"Шість років, і кожного дня ти вчиш мене, що означає справжнє щастя. Бути твоєю мамою — це найчарівніша подорож. Я віддам усе, щоб твоє життя було сповнене світлом і любов'ю", — написала вона.
Нагадаємо, у своєму блозі коучка часто публікує спільний контент з дочкою та разом з нею їздить на відпочинок у різні країни. Також вона не забуває про цікаві розваги для дитини та модні луки, в яких дівчинка любить позувати.
Зі своїм ексчоловіком і батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком Дімопулос оголосила про розлучення минулої весни.
А від свого колишнього, шоумена Андрія Джеджули в інфлуенсерки є 16-річний син Даніель, який обрав жити з батьком в Україні. Але нещодавно хлопець їздив до мами на канікули в Дубаї.
