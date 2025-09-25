Рожева вечірка і сукня з пір'ям: Дімопулос показала ще більше яскравих фото з 6-річчя дочки

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос поділилася яскравими моментами святкування 6-річчя своєї донечки Софії, яку раніше ніжно привітала зі святом.

В Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких можна розгледіти рожеву святкову локацію, прикрашену кульками, блискітками та зображеннями персонажа з мультика "Рожева пантера".

"Шість років, і кожного дня ти вчиш мене, що означає справжнє щастя. Бути твоєю мамою — це найчарівніша подорож. Я віддам усе, щоб твоє життя було сповнене світлом і любов'ю", — написала вона.

Зіркова матуся пораділа за донечку на її святі Фото instagram

Санта вбралася в обтислу рожеву сукню з відритими плечима, а іменинниця — у ніжне максі, в якого поділ був прикрашений пір'ям

Троянди й дим додали святкової атмосфери

Цікаво, гра з квітами якось пов'язана з шоу "Холостячка"?

Звичайно, тортик теж був тематичним

Ігор Кучеренко, ексчоловік Дімопулос і тато іменинниці теж був на святі

Для гостей підготували чимало розваг

Багато друзів Софійки прийшли привітати її

Дівчинка виглядала щасливою та задоволеною на своєму дні народження

Колишня співачка також показала колаж з милими фото

Нагадаємо, у своєму блозі коучка часто публікує спільний контент з дочкою та разом з нею їздить на відпочинок у різні країни. Також вона не забуває про цікаві розваги для дитини та модні луки, в яких дівчинка любить позувати.

Зі своїм ексчоловіком і батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком Дімопулос оголосила про розлучення минулої весни.

А від свого колишнього, шоумена Андрія Джеджули в інфлуенсерки є 16-річний син Даніель, який обрав жити з батьком в Україні. Але нещодавно хлопець їздив до мами на канікули в Дубаї.