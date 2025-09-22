Фреймут похвалилася дочкою-скаутом, яку взяли в лондонський "Пласт". Фото
Телеведуча Оля Фреймут потішилася успіхами своєї 8-річної дочки Євдокії, яка вступила до української скаутської організації "Пласт" в Лондоні.
В Insta-сторіс зіркова матуся опублікувала фото дівчинки у компанії її наставниці, а також показала інших учасників у відповідній формі з прапором України.
"Горді. Євдокію взяли в "Пласт"", — написала знаменитість.
Нещодавно Оля водила дітей в салон краси та влаштовувала їм справжній сеанс краси. А ще ведуча у купальнику організувала цікаві розваги сину і дочці та мило привітала Валерія зі святом.
Як відомо, нині родина мешкає в Британії, але час від часу намагається відвідувати Україну. Також Фреймут відверто розповідала про спільне виховання дітей з чоловіком та життя в Лондоні.
Нагадаємо, у телеведучої також є старша дочка, 19-річна Злата Мітчелл, яка вже веде самостійне життя у США.