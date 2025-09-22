Фреймут похвалилася дочкою-скаутом, яку взяли в лондонський "Пласт". Фото

Оля Фреймут розповіла, в яку українську організацію вступила її 8-річна дочка в Лондоні Фото instagram

Телеведуча Оля Фреймут потішилася успіхами своєї 8-річної дочки Євдокії, яка вступила до української скаутської організації "Пласт" в Лондоні.

В Insta-сторіс зіркова матуся опублікувала фото дівчинки у компанії її наставниці, а також показала інших учасників у відповідній формі з прапором України.

"Горді. Євдокію взяли в "Пласт"", — написала знаменитість.

Донька ведучої пораділа першому дню в новому колективі Фото instagram

Учасники цієї організації розвивають відповідальність, лідерські якості та любов до України через виховні табори, різні заходи і проєкти

Старший брат дівчинки, 9-річний Валерій разом із мамою прийшов підтримати сестру

Нещодавно Оля водила дітей в салон краси та влаштовувала їм справжній сеанс краси. А ще ведуча у купальнику організувала цікаві розваги сину і дочці та мило привітала Валерія зі святом.

Як відомо, нині родина мешкає в Британії, але час від часу намагається відвідувати Україну. Також Фреймут відверто розповідала про спільне виховання дітей з чоловіком та життя в Лондоні.

Нагадаємо, у телеведучої також є старша дочка, 19-річна Злата Мітчелл, яка вже веде самостійне життя у США.