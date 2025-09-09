Гомес у фактурних сукнях похвалилася бюстом на сторінках глянцю і розповіла, що допомагає їй боротися з чужою критикою її тіла. Фото

Карина Тімкова - 9 вересня, 17:45

Американська співачка та акторка Селена Гомес стала головною героїнею нового випуску журналу Allure.

Під час фотосесії вона постала у різних романтичних образах. Серед них бордове екстраміні в поєднанні з червоними колготками, сукенця з фактурною спідницею і топ незвичного матеріалу з об'ємними квітами.

А ще 33-річна знаменитість спробувала одразу два варіанти зачісок: пряме довге волосся та хвилясту укладку.

Селена Гомес блиснула пишним бюстом на обкладинці глянцю

Макіяж артистці зробили з акцентом на губи

Фото Adrienne Raquel

Селена Гомес в обтислому міні та червоних колготках похвалилася фігурою

Селена похвалилася бюстом в обтислій сукенці Blumarine

Селена Гомес у міні з фактурним низом похвалилася стрункими ногами

Серед диму акторка попозувала зі здивованим виразом обличчя

Селена Гомес у топі з квітами ефектно попозувала зі скульптурою

Така зачіска нагадала стрижку shaggy wolf, з якою Гомес нещодавно показалася в мережі

В інтерв'ю Селена розповіла про діалектичну-поведінкову терапію (метод контролю емоцій і поведінки), яка підтримує її психологічне здоров'я і допомагає легше переносити негативні коментарі.

"Мене образила людина, яка сказала, що я товста. Але чому виникає ця емоція? У своєму житті я мала багато проблем із вагою. Це те, до чого я дуже чутлива… Я проходила через деякі медичні процедури, і я набрала вагу.

Зараз я нарешті відчуваю, що перебуваю в такому стані, коли мені не потрібно вибачатися за кожну річ, яку роблю", — поділилася вона.

Селена Гомес посвітила талією в обтислій сукні для фото в глянці

Співачка продемонструвала свої жіночні вигини в образі від Alaïa

Селена Гомес у декольтованому міні похвалилися апетитними формами

Селебріті блиснула спокусливими формами у м'якій одежі

Нещодавно співачка посвітила ніжками у червоному міні та похвалилася стрункістю у діловому костюмі. А ще Гомес у ліфчику та прозорих колготках знялася для глянцю і в пікантних луках попозувала зі своїм нареченим, музичним продюсером Бенні Бланко.

До речі, найближчим часом Селена планує вийти заміж за свого коханого. Днями вона у купальнику та з фатою влаштовувала собі ефектний дівич-вечір.

Селена Гомес
