Гомес у фактурних сукнях похвалилася бюстом на сторінках глянцю і розповіла, що допомагає їй боротися з чужою критикою її тіла. Фото
Американська співачка та акторка Селена Гомес стала головною героїнею нового випуску журналу Allure.
Під час фотосесії вона постала у різних романтичних образах. Серед них бордове екстраміні в поєднанні з червоними колготками, сукенця з фактурною спідницею і топ незвичного матеріалу з об'ємними квітами.
А ще 33-річна знаменитість спробувала одразу два варіанти зачісок: пряме довге волосся та хвилясту укладку.
В інтерв'ю Селена розповіла про діалектичну-поведінкову терапію (метод контролю емоцій і поведінки), яка підтримує її психологічне здоров'я і допомагає легше переносити негативні коментарі.
"Мене образила людина, яка сказала, що я товста. Але чому виникає ця емоція? У своєму житті я мала багато проблем із вагою. Це те, до чого я дуже чутлива… Я проходила через деякі медичні процедури, і я набрала вагу.
Зараз я нарешті відчуваю, що перебуваю в такому стані, коли мені не потрібно вибачатися за кожну річ, яку роблю", — поділилася вона.
Нещодавно співачка посвітила ніжками у червоному міні та похвалилася стрункістю у діловому костюмі. А ще Гомес у ліфчику та прозорих колготках знялася для глянцю і в пікантних луках попозувала зі своїм нареченим, музичним продюсером Бенні Бланко.
До речі, найближчим часом Селена планує вийти заміж за свого коханого. Днями вона у купальнику та з фатою влаштовувала собі ефектний дівич-вечір.
