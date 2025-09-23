Бурякова блузка з акцентом та люксова сумка в тон: королева Ранія в діловому луці виступила в штаб-квартирі ООН. Фото

Королева Йорданії Ранія виступила з промовою у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку з нагоди 30-річчя підписання Пекінської декларації, яка є програмою для досягнення гендерної рівності та розширення можливостей жінок.

Для важливого заходу Її Величність вдягнула елегантну блузку бурякового кольору з тонкою смужкою і білими манжетами від Ferragamo, широкі темні штані та чорні підбори. Образ вона завершила невеликою сумочкою Louis Vuitton.

Королева Йорданії мала ефектний вигляд у речах ділового стилю Фото instagram

Для виступу Ранія обрала стримані кольори

Її Величність також зробила свою фірмову хвилясту укладку

Нещодавно королева у лимонній спідниці з орнаментом організувала офіційну зустріч та в шифоні шоколадного кольору побувала на засіданні Ради ООН. А ще вона демонструвала яскравий червоний лук з візерунками. Навіть у футбольній формі Ранія має елегантний вигляд.

Як відомо, у шлюбі з королем Йорданії, Абдаллою II у Її Величності народилося четверо дітей: 31-річний принц Хусейн бін Абдалла, 28-річна принцеса Іман, 24-річна принцеса Сальма і 20-річний принц Хашим. Старші спадкоємці подружжя вже одружені та мають діток.