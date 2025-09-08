Через рік після розлучення: Лопес зводила на шопінг 13-річного сина Аффлека

Дженніфер Лопес підловили на прогулянці та люксовому шопінгу з сином Бена Аффлека Фото instagram

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес була помічена на прогулянці з 13-річним Семюелем, сином свого колишнього чоловіка, актора Бена Аффлека.

Знаменитість разом із підлітком та своєю 17-річною дитиною Еммі відвідали декілька люксових крамниць у Беверлі-Хіллз і разом пообідали. За словами інсайдерів Page Six, хлопчик виглядав веселим і невимушеним разом із Джей Ло.

До речі, для відпочинку виконавиця вдягнула темні штани карго, коротенький білий топ, що оголював живіт і підбори. А наприкінці шопінгу Семюель показався з чималим пакетом Balenciaga.

🆕️| jennifer lopez having lunch with her kid emme & her former stepson sam (ben affleck's son) at the beverly hills hotel, on september 6, 2025 pic.twitter.com/Uya4pODK6s — jlo throwbacks (@jlothrowbacks) September 7, 2025

Нагадаємо, мамою хлопчика є колишня дружина Бена, американська акторка Дженніфер Гарнер. У них також є спільні дочки: 19-річна Вайолет і 16-річна Серафіна. Не секрет, що діти актора мали хороші стосунки з Дженніфер та намагалися завадити їхньому розлученню.

Як відомо, вперше про розрив зіркового подружжя заговорили навесні 2024-го. Однією з причин називали те, що Лопес потрібно було багато уваги від чоловіка. Пізніше стали з'являтися нові деталі їхнього шлюбу та інформація про те, що Джен і Бен почали ділити майно. Фіналізували своє розлучення вони на початку 2025-го.

Спадкоємці співачки, близнюки Макс і Еммі від її екса Марка Ентоні неабияк підтримували свою маму на цьому шляху. Якось Джей Ло розповіла про обіцянку, яку дала дітям у важкий період.