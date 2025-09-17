"Жодна клітина не зіпсувалась": Могилевська похвалилася своїм способом схуднення та зізналася, чи колола "Оземпік"

Співачка Наталія Могилевська заговорила про своє схуднення та про методики, які їй у цьому допомогли.

Останнім часом у мережі обговорювали струнку фігуру знаменитості, а особливо, коли вона опублікувала фото в купальнику на своє 50-річчя. У програмі "Тур зірками" Наталія чесно розповіла, як їй вдалося скинути 25 кілограмів.

"Я втратила рік (на схуднення). Це був особливий спосіб. Я раніше використовувала все, але цього разу я пішла через духовне зростання і чистку організму. Це взагалі не було схуднення. Я просто займалася печінкою, ШКТ, гіркі трави. Я навіть хочу курс зробити", — зізналася вона.

Могилевська похвалилася не тільки фігурою, але й гарними результатами аналізів Фото instagram

Виконавиця запевнила, що не використовувала ніяких препаратів для схуднення і акцентувала увагу саме на здоров'ї та стані свого тіла:

"Жодна клітина мого організму не зіпсувалась. Тургор шкіри — ідеальний, ШКТ — ідеальний. Аналізи рік тому і аналізи сьогодні це просто… Ну, пролактин у п'ять разів менший. І це без ліків, без препаратів… Я думаю, що я можу робити курси. Я схудла не через "Оземпік"".

Співачці допомогли схуднути очищення організму і духовні практики Фото _serik_serik_

Нещодавно Наталія відверто розповідала, чому для неї було важливо схуднути, а також у пікантній сукні, яку носила 8 років тому похвалилася фігурою після скидання ваги. До речі, до нової версії себе виконавиця йшла на очах фанатів, частенько показуючися в залі.

Останнім часом все більше зірок дивують своїм схудненням. Анна Саліванчук у лосинах похвалилася скиданням 8 кілограмів за 2,5 місяці, а Володимир Дантес зазнімкував оголений торс після втрати ваги.

Тим часом Дуейн Джонсон скинув 27 кіло для нової ролі, а тенісистка Серена Вільямс і реперка Lizzo зізналися, що використовували препарати для схуднення.