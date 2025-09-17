"Жодна клітина не зіпсувалась": Могилевська похвалилася своїм способом схуднення та зізналася, чи колола "Оземпік"

Карина Тімкова - 17 вересня, 13:45

Співачка Наталія Могилевська заговорила про своє схуднення та про методики, які їй у цьому допомогли.

Останнім часом у мережі обговорювали струнку фігуру знаменитості, а особливо, коли вона опублікувала фото в купальнику на своє 50-річчя. У програмі "Тур зірками" Наталія чесно розповіла, як їй вдалося скинути 25 кілограмів.

"Я втратила рік (на схуднення). Це був особливий спосіб. Я раніше використовувала все, але цього разу я пішла через духовне зростання і чистку організму. Це взагалі не було схуднення. Я просто займалася печінкою, ШКТ, гіркі трави. Я навіть хочу курс зробити", — зізналася вона.

Наталія Могилевська розповіла, як схудла на 25 кілограмів

Могилевська похвалилася не тільки фігурою, але й гарними результатами аналізів

Фото instagram

Виконавиця запевнила, що не використовувала ніяких препаратів для схуднення і акцентувала увагу саме на здоров'ї та стані свого тіла:

"Жодна клітина мого організму не зіпсувалась. Тургор шкіри — ідеальний, ШКТ — ідеальний. Аналізи рік тому і аналізи сьогодні це просто… Ну, пролактин у п'ять разів менший. І це без ліків, без препаратів… Я думаю, що я можу робити курси. Я схудла не через "Оземпік"".

Наталія Могилевська похвалилася своїм схудненням з особливою методикою

Співачці допомогли схуднути очищення організму і духовні практики

Фото _serik_serik_

Нещодавно Наталія відверто розповідала, чому для неї було важливо схуднути, а також у пікантній сукні, яку носила 8 років тому похвалилася фігурою після скидання ваги. До речі, до нової версії себе виконавиця йшла на очах фанатів, частенько показуючися в залі.

Останнім часом все більше зірок дивують своїм схудненням. Анна Саліванчук у лосинах похвалилася скиданням 8 кілограмів за 2,5 місяці, а Володимир Дантес зазнімкував оголений торс після втрати ваги.

Тим часом Дуейн Джонсон скинув 27 кіло для нової ролі, а тенісистка Серена Вільямс і реперка Lizzo зізналися, що використовували препарати для схуднення.

Читайте також:

Кульки, квіти та листівки: Могилевська в шортах показала, як дочка і коханий вітали її з 50-річчям. Відео

Рожева сукня, бантики та цілунок для мами: Могилевська показала, як відвела молодшу дочку до садочка. Відео

Могилевська зізналася, чому не йде заміж за коханого та досі приховує обличчя доньок

Могилевська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів