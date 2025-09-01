Силуетне мереживо та обтисле міді: наречена Роналду у Венеції посвітила пишними формами у total black. Фото

Наречена капітана та нападника саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.

Для важливої події обраниця футболіста підготувала два ефектних образи. Під час прибуття на водному таксі її зазнімкували у сукні Oscar de la Renta, що складалась з чорної мереживної мідіспідниці й топу в тон з квіткою на шиї.

"Вдячна бути тут", — прокоментувала вона свою появу на заході.

Аутфіт завершували чорні підбори, окуляри, масивні каблучки й сережки Фото tamarabull

На пальці знаменитості виблискувала розкішна обручка, з якою Роналду зробив їй пропозицію

Джорджина похвалилася жіночними вгинами в обтислому образі

31-річна модель посвітила апетитними формами

На голові їй заплели косу, яка є зручним і стильним варіантом зачіски

Вже на червоній доріжці Родрігес з'явилась у вишуканій силуетній сукні Roberto Cavalli з мереживними деталями у вигляді квітів та шлейфом. На шиї у неї виблискував чокер з дорогоцінних камінчиків.

Наречена Кріштіану впакувала свій спокусливий бюст у ліф сукні Фото benedettabressani

Зірка вміє привертати до себе усі погляди

Модель блиснула звабливими формами на хіднику

Нещодавно Джорджина у сукні зі шворками ефектно попозувала на іспанському хіднику та в екстраміні прогулялася нічним Нью-Йорком. А ще вона хвалилася формами в лосинах і показувала тіло у мокрих шортиках. Окрім цього, в її блозі можна знайти чимало гарячих фото у бікіні.

Нагадаємо, Роналду з коханою мають п'ятьох діток: 15-річного Кріштіану-молодшого та 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. А також двох спільних: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.