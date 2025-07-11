Періс Хілтон у міні з квіткою захопила стрункістю на сімейному відпочинку на яхті. Фото
Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон продовжує ділитися кадрами з сімейного відпочинку в італійській Сардинії.
На нових фото в Instagram 44-річна знаменитість постала на яхті у чорній мінісукні з квіткою на грудях. Волосся їй вклали у два милих пучки і прикрасили пов'язкою.
Разом із зірковою мамою під сонечком попозували її чоловік Картер Реум та їхні діти: 2-річний Фенікс й 1,5-річна Лондон.
Як відомо, спадкоємці бізнесвумен народилися шляхом сурогатного материнства. З сином і дочкою Періс обожнює позувати для стильних знімків і їздити у спільні подорожі. А нещодавно вона вдягнула Фенікса в образ ковбоя для кантрі фото.
Також Хілтон відома своєю любов'ю до моди, а її стильні рішення часто епатують фанатів. Днями теледіва показувалась у леопардовому міні на підвіконні та у веселковому комплекті на власному виступі.
Сестри Хілтон із дітьми вигуляли рожево-блакитні луки на благодійний фестиваль. Фото
Хілтон у блискучому міні з декольте до талії попозувала на скляному столі для реклами гламурної мобілки
"Зовсім новий вид щастя": Періс Хілтон з сином і дочкою попозувала у квітах та розказала, як її змінило материнство. Фото