"Класно, що зустрілися 6 років тому": Пренткович та її коханий показалися в обіймах діток на Маврикії. Фото

31-річна блогерка та багатодітна мати Таня Пренткович разом зі своїм бойфрендом, блогером Андрієм Гонковським святкують шосту річницю першої зустрічі.

З цієї нагоди парочка наробила сімейних фото зі своїми дітьми на Маврикії, де зараз відпочиває. В кадрі до закоханих приєдналися 2-місячна Єва, 2,5-річний Адам і 8-річний Іван від попередніх стосунків Тані.

"Так класно, що ми зустрілися з тобою 6 років тому", — додала вона під світлинами.

Дітлахи попозували в обіймах батьків Фото instagram

Реклама:

Маленька Єва відпочивала на руках Андрія. До речі, минулого його розкритикували через виїзд з України. Тоді він поїхав на захід за кордоном і не повернувся

Усі члени родини були вдягнуті у пастельні луки

Днями зіркова мама влаштовувала милий фотосет для донечки на пляжі. Вона також розповідала, як минули її треті пологи і чому обрала саме ім'я Єва. Пренткович із сім'єю вже не вперше хизується відпочинком.

Нагадаємо, її обранець у 2024-му втрапив у скандал через свою відпустку на Мальдівах під час повномасштабної війни. Тоді він виїхав з України на благодійний івент в Польщу та не повернувся. Пізніше Гонковський сказав, що зрадником себе не вважає.