Наречена Стейтема у бікіні похвалилася модельними формами в Туреччині. Фото

Карина Тімкова - 29 липня, 11:45

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі продовжує хвалитися контентом з сімейного відпочинку, але на цей раз без коханого.

У компанії своїх дітей: 8-річного Джека і 3,5-річної Ізабелли знаменитість відправилася в курортне місто Белек, що в Туреччині.

На сонячних фото 38-річна Розі показала милі моменти з сином і дочкою, а також чимало варіантів стильних бікіні, в яких позувала біля басейну.

Наречена Стейтема у бікіні посиділа біля басейну в Туреччині

Модель наробила ефектних знімків на краю басейна

Фото instagram

Наречена Стейтема у компанії сина попозувала з морозивом

Джек із матусею насолодився морозивом у спекотний день

Наречена Стейтема у білому купальнику посвітила тілом на пляжі

Обраниця актора похвалилася пласким животом і стрункими ніжками

Наречена Стейтема наробила ефектних фото на турецькому пляжі

Для відпустки у Туреччині Хантінгтон-Вайтлі підібрала стильні комплекти 

Наречена Стейтема замилувала фото з донечкою в Туреччині

Розі не забуває, що вона в першу чергу є мамою

Наречена Стейтема похвалилася струнким тілом у бікіні

Манекенниця посвітила спокусливими формами у червоному купальнику

Наречена Стейтема у купальнику попозувала в басейні

Знаменитість частенько показує фігуру у бікіні

Наречена Стейтема у бікіні виставила довгі ноги на басейні

Селебріті погріла довгі ніжки під сонцем

Нагадаємо, нещодавно Розі разом з Ізою у милих образах показалася на весіллі її брата. Також зірка з нареченим і спадкоємцями тішили знімками з поїздки в Італію. Батьки люблять проводити багато часу з сином і дочкою.

Щодо самої Хантінгтон-Вайтлі, то окрім материнства вона продовжує розвивати свою кар'єру. Манекенниця часто знімається для модних кампейнів, обирає сексуальні луки та навіть розробляє власні колекції одягу.

А нещодавно ТаблоID детально описував історію кохання знаменитої пари і розповідав про їхнє відкладене весілля.

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