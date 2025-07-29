Наречена Стейтема у бікіні похвалилася модельними формами в Туреччині. Фото
Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі продовжує хвалитися контентом з сімейного відпочинку, але на цей раз без коханого.
У компанії своїх дітей: 8-річного Джека і 3,5-річної Ізабелли знаменитість відправилася в курортне місто Белек, що в Туреччині.
На сонячних фото 38-річна Розі показала милі моменти з сином і дочкою, а також чимало варіантів стильних бікіні, в яких позувала біля басейну.
Нагадаємо, нещодавно Розі разом з Ізою у милих образах показалася на весіллі її брата. Також зірка з нареченим і спадкоємцями тішили знімками з поїздки в Італію. Батьки люблять проводити багато часу з сином і дочкою.
Щодо самої Хантінгтон-Вайтлі, то окрім материнства вона продовжує розвивати свою кар'єру. Манекенниця часто знімається для модних кампейнів, обирає сексуальні луки та навіть розробляє власні колекції одягу.
А нещодавно ТаблоID детально описував історію кохання знаменитої пари і розповідав про їхнє відкладене весілля.
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