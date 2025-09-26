Ніби весілля: елегантні Усики показали романтику на своєму київському побаченні. Фото
Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик, які днями відсвяткували 16-річчя шлюбу, влаштували для себе романтичний вечір у Києві.
На нових фото в Instagram подружжя постало в елегантних образах у ресторані. Катерина обрала асиметричну чорну сукню з одним відкритим плечем та розрізом до стегна, а Олександр постав у темно-синьому костюмі з білою сорочкою.
Нагадаємо, подружжя є багатодітними батьками і виховує 15-річну Лізу, 1-річну Марійку, а також Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років. Якось Усики пояснили, чому їхні сини мешкають в Іспанії.
Нещодавно Олександр і Катерина влаштовували благодійний вечір та відвідували прем'єру фільму, в якому знявся сам боксер. А ще пара ділилася романтичними кадрами на природі та ніжними митями з дітками.