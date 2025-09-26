Ніби весілля: елегантні Усики показали романтику на своєму київському побаченні. Фото

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик, які днями відсвяткували 16-річчя шлюбу, влаштували для себе романтичний вечір у Києві.

На нових фото в Instagram подружжя постало в елегантних образах у ресторані. Катерина обрала асиметричну чорну сукню з одним відкритим плечем та розрізом до стегна, а Олександр постав у темно-синьому костюмі з білою сорочкою.

Закохані насолодилися вечерею на двох Фото the.keller

Боксери ніжно дивився на дружину під час танцю

"Наше київське побачення, 25.09.25", — підписали вони свої знімки

Парочка замилувала своєю романтичною миттю серед свічок та квітів

Катерина похвалилася стрункими ногами за столиком

Така локація нагадала весілля та президію молодят

Який закоханий погляд

Усики також наробили фото на шляху до ресторану

Схоже, Олександр контролює, щоб його кохана не зачепилася на бруківці

Нагадаємо, подружжя є багатодітними батьками і виховує 15-річну Лізу, 1-річну Марійку, а також Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років. Якось Усики пояснили, чому їхні сини мешкають в Іспанії.

Нещодавно Олександр і Катерина влаштовували благодійний вечір та відвідували прем'єру фільму, в якому знявся сам боксер. А ще пара ділилася романтичними кадрами на природі та ніжними митями з дітками.