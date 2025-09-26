Ніби весілля: елегантні Усики показали романтику на своєму київському побаченні. Фото

Карина Тімкова - 26 вересня, 14:00

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик, які днями відсвяткували 16-річчя шлюбу, влаштували для себе романтичний вечір у Києві.

На нових фото в Instagram подружжя постало в елегантних образах у ресторані. Катерина обрала асиметричну чорну сукню з одним відкритим плечем та розрізом до стегна, а Олександр постав у темно-синьому костюмі з білою сорочкою.

Олександр Усик з дружиною показали своє романтичне побачення

Закохані насолодилися вечерею на двох

Фото the.keller
Олександр Усик з дружиною мило потанцювали на побаченні

Боксери ніжно дивився на дружину під час танцю


Олександр Усик з дружиною замилували своїм романтичним побаченням

"Наше київське побачення, 25.09.25", — підписали вони свої знімки

Олександр Усик з дружиною в ошатних луках мило потанцювали

Парочка замилувала своєю романтичною миттю серед свічок та квітів

Олександр Усик з дружиною в елегантних луках показалися на побаченні

Катерина похвалилася стрункими ногами за столиком

Олександр Усик з дружиною влаштували собі романтичне побачення

Така локація нагадала весілля та президію молодят

Олександр Усик замилував ніжним поглядом на дружину на побаченні

Який закоханий погляд

Олександр Усик з дружиною в ефектних луках попозували в ліфті
Усики також наробили фото на шляху до ресторану
Олександр Усик з дружиною в ошатних луках показалися за ручку

Схоже, Олександр контролює, щоб його кохана не зачепилася на бруківці

Нагадаємо, подружжя є багатодітними батьками і виховує 15-річну Лізу, 1-річну Марійку, а також Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років. Якось Усики пояснили, чому їхні сини мешкають в Іспанії.

Нещодавно Олександр і Катерина влаштовували благодійний вечір та відвідували прем'єру фільму, в якому знявся сам боксер. А ще пара ділилася романтичними кадрами на природі та ніжними митями з дітками.

