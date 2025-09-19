Заручини напідпитку, весілля в Парижі та небажання мати дітей: найцікавіше про стосунки Зої Кравіц

Ще до своєї проривної ролі у фільмі "Люди Ікс: Перший клас" Зої Кравіц була в центрі уваги громадськості завдяки своєму знаменитому прізвищу - вона є дочкою музиканта Ленні Кравіца та акторки Лізи Бонет. Особисте життя Зої також було під прицілом, проте вона завжди тримала подробиці в таємниці, утримуючись від розмов про деталі своїх романів.

Від роману із зіркою "Пліткарки" і зірваних заручин з Ченнінгом Татумом до пліток про нові інтрижки - читайте про чоловіків Зої Кравіц у матеріалі ТаблоID.

Пенн Беджлі

Кравіц і зірка серіалу "Ти" Пенн Беджлі почали зустрічатися у 2011 році. Тоді Беджлі розповів, що вони познайомилися в Нью-Йорку. Він був у місті, знімаючись у серіалі "Пліткарка", а Кравіц жила в Брукліні. В інтерв'ю Movieline він описав їхні стосунки як "справжнє, щире, приголомшливе кохання".

Пара також мешкала разом у квартирі в Нью-Йорку.

Нью-Йоркська історія кохання Фото David X Prutting/BFAnyc.com

Але в червні 2013 року кілька джерел підтвердили журналу Us Weekly, що Зої і Пенн розірвали свої дворічні стосунки. Мовляв, причиною стали різні карʼєрні напрямки і відсутність часу. Екси залишилися в хороших стосунках.

У 2017 році Беджлі одружився зі співачкою Доміно Кьорк, а в 2020 році у пари народилася перша дитина.

Джордж Льюїс-молодший

У травні 2015 року Зої Кравіц, яка раніше була вокалісткою альтернативної групи LOLAWOLF, та Джордж Льюїс-молодший, відомий як музикант Twin Shadow, виконали кавер-версію пісні Sade "No Ordinary Love" в епізоді програми Late Night with Seth Meyers. Того ж року вони разом гастролювали. Хоча невідомо, коли їхні професійні стосунки переросли в романтичні, вони вперше з'явилися на публіці в жовтні 2015 року на заході Calvin Klein в Лос-Анджелесі. Пізніше того ж місяця вони разом відвідали захід ELLE "Жінки в Голлівуді".

З творчості зародилося кохання Фото Instagram Twin Shadow

У серпні 2015 року в інтерв'ю для Nylon Льюїс сказав, що найкраща риса Кравці - її велике серце. Він додав, що Зої дійсно дуже проста і дивує своєю природністю.

Досі невідомо, коли пара розійшлася. Музикант після розриву з Кравіц не був публічно пов'язаний з кимось іншим.

Карл Глусман

Зої Кравіц і актор Карл Глусман познайомилися в барі в 2016 році через спільного друга.

"Мій друг знав, що я хочу познайомитися з кимось не для серйозних стосунків, а, якщо бути чесною, просто для сексу, і привів Карла. Я відразу щось відчула, а він повернувся і почав розмовляти з блондинкою, що сиділа поруч, і я подумала: "Стривай, що?". Але пізніше він сказав мені, що просто нервував" - пригадувала зірка зустріч із Глусманом в інтерв'ю британському Vogue.

Спочатку у Зої були зовсім інші наміри щодо Карла Фото Instagram Зої Кравіц

У 2018 році пара заручилася, причому по-домашньому.

"Я була в спортивних штанях і трохи п'яна. Карл створив атмосферу: запалив свічки та увімкнув Ніну Сімон. Він впорався на відмінно. І мені подобається, що це не був якийсь складний план у Парижі. Це було вдома, в спортивних штанях", - ділилася Rolling Stones Зої Кравіц.

Карл зробив пропозицію Зої в домашніх умовах Фото SplashNews.com

Пара одружилася в червні 2019 року в паризькому особняку Ленні Кравіца. Серед знаменитих гостей були Дензел Вашингтон, Дональд Гловер, Алісія Кіз і Крі Саммер. І, звичайно, мама Зої, Ліза Бонет, а також колишній вітчим, Джейсон Момоа, також були присутні.

На жаль, їхній шлюб протривав недовго. У грудні 2020 року Кравіц подала на розлучення.

"Я просто навчилася думати про те, хто я є і чого хочу. Ти зустрічаєш когось, хто є дивовижним і хоче одружитися з тобою, і в цьому немає нічого поганого. Якщо немає нічого поганого, то чому б цього не зробити? Ти кохаєш цю людину. Важко ставити собі питання: "Можливо, я не хочу того, чого маю хотіти?" Шлюбу, дітей, всього цього. Це незручне питання, особливо для жінки - сказала Кравіц GQ в листопаді 2022 року.

Зої хотіла шукати себе далі Фото Zoey Grossman

Ченнінг Татум

У серпні 2021 року, в тому ж місяці, коли було остаточно оформлено її розлучення з Глусманом, Кравіц була помічена в Нью-Йорку з Ченнінгом Татумом. Того ж місяця джерело підтвердило журналу Us Weekly, що вони зустрічаються, зазначивши, що вони познайомилися під час роботи над режисерським дебютом Зої "Кліпни двічі".

"У них багато спільного, вони обоє дуже активні, люблять спорт на свіжому повітрі та перебування на природі. Обоє працюють у Голлівуді, але також люблять відпочивати від метушні", - казало джерело.

У вересні 2021-го актори разом залишили вечір Met Gala і пішли на афтерпаті, що лише підживило чутки. Того ж року вони відсвяткували Хелловін у костюмах персонажів з фільму "Таксист".

Зої і Ченнінг - кіномани Фото Caroline Friedman

У листопаді 2022 року в інтерв'ю GQ Кравіц сказала, що Татум - "чудова людина" і що їх поєднала спільна любов до мистецтва та кіно. Акторка додала, що Ченнінг змушує її сміятися і почуватися щасливою.

У жовтні 2023 року пара зробила наступний крок - заручилася. На вечірці напередодні Хелловіну Зої з’явилася з обручкою, вартість якої оцінили приблизно в пів мільйона доларів. Цікаво, що раніше Татум публічно заявив, що не планує знову одружуватися.

Врешті пара заручилася Фото Getty Images

У вересні 2024-го, напередодні прем’єри "Кліпни двічі", Зої з’явилася на обкладинці Esquire й відверто заявила, що не планує мати дітей. Вона пояснила, що усвідомила ще під час попереднього шлюбу з Карлом Глусманом, а тепер вона чітко визначає себе як чайлдфрі.

Зої - чайлдфрі фото Zoey Grossman

Того ж місяця Татум присвятив нареченій зворушливий пост у своєму Instagram, підтримавши її режисерський дебют. Однак уже в листопаді з’явилися новини про розрив. Інсайдери зазначали, що актори зрозуміли: у них занадто різні пріоритети - для Зої головним залишається кар’єра, тоді як Ченнінг зосереджений на вихованні доньки Еверлі.

Зараз Татум зустрічається з австралійською моделлю Інкою Вільямс.

Що зараз?

У травні Зої Кравіц бачили разом із 28-річним актором Ноєм Сентінео - тоді в ЗМІ з’явилися припущення про їхній роман. Крім того, акторку пов’язували з 34-річним Остіном Батлером: їх зазняли під час поцілунку, але згодом з’ясувалося, що це була лише частина кінозйомок. Під час престуру Зої та Остін потішили фанів теплою взаємодією.

Папараці калька разів підловлювали Зої на побаченні з британським співаком Гаррі Стайлзом. Пара не приховує ніжності - йшла вулицями міста і обіймалася. Хімія так і відчувається з цих фото. Самі зірки поки що нічого не коментували.

