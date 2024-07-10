"Синхронне ниття": у мережі обурюються закликами блогерів до перемовин із Росією: що ті кажуть

Після ракетного удару росіян 8 липня по Києву, внаслідок якого було зруйновано приміщення дитячої лікарні "Охматдит" і загинуло 34 людини, українці у соцмережах активно шерили трагічні кадри і закликали донатити.

Однак реакція деяких блогерів-мільйонників на ракетний удар викликала обурення в мережі. Адже дехто з них почав писати про "політичні ігрища", звинувачувати владу "з обох боків" і закликати "домовитися про мир".

"Я в шоці від новин! Нехай клоун їде і домовляється про мир! Досить невинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моїй люті немає меж. Я ненавиджу владу з обох боків", - написала після трагічних подій в Insta-сторіс блогерка Владислава Роговенко.

Реклама:

"Треба "асвабадіть" землю від мусора... Але, с*ко, не такою ціною. Має бути інший шлях. Хіба не видно, що ми, с*ко, не справляємся. Хіба діти заслужили на таку долю? Що вони будуть відчувати, коли виростуть? Треба бути, су*о, хитрішими", - висловилася новоспечена наречена, блогерка Єва Коршик.

Наводимо скріншоти з Instagram Антоніни Коментар Єви Коршик щодо припинення війни

Блогерка Міла Браєва також закликала припинити, бо "їй по*уй як"

Блогерка Настя Умка запевняє, що кордони 91-го року вже нікому не потрібні

Відреагували на обстріл і блогери-мільйонники, Юля Верба та Олександр Волошин.

"Світ бачить, і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша ж влада. Гинуть діточки і люди. Руйнуються долі і життя. Плани і мрії", - відреагувала Верба.

"Треба бути набагато розумнішими, бо ми зараз не вивозимо цю війну… Треба зіграти по їхніх (росіян - ред.) правилах", - висловився після обстрілу Волошин.

Реакція інших інфлюенсерів та громадських діячів не примусила на себе чекати.

"Так звані блогери-інфлюенсери, за дивним збігом обставин, розпочали синхронне ниття з якимись неприхованими російськими наративами... Зазвичай ці інфлюенсери зʼявлялись в інфопросторі з черговими фото своїх дуп у басейнах, рекламою онлайн казино тощо", - прокоментував Притула.

Перша секретарка з питань культури посольства України у Франції, письменниця Ірена Карпа також не стала мовчати.

"Їм платять за розгон російських наративів чи вони безкоштовно тупі?", - обурилася Ірена в сторіс.

"Від жодного волонтера, який упахався, збираючи гроші, від жодного військового, у якого загинули друзі, захищаючи ці території, такого не почути. Тому що ці люди знають, що відбувається на окупованих територіях... Ці люди знають, що таке будь-які домовленості з Росією. Найголовніше, особисто для мене, це те, що якщо ми віддамо території, погодимося на поступки, це буде значити, що всі ці люди полягли даремно, намагаючись їх повернути і захистити", - наголосила Карпа.

Прокоментували ситуацію і фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які знімають війну.

"Другий день перебуваємо в повному ахуї від коментарів під публікаціями про всратих блогерів, що після удару по Охматдиту на багатомільйонну аудиторію розносили проросійські меседжі. Тільки одне питання: а ці самі блогери до 24-го лютого хоч раз виносили в публічну площину питання корупції в Україні? Казали щось про владу, що обкрадає народ?", - звернулися Костянтин і Влада до аудиторії.

"Ні, знаєте чому? Бо їх насправді це ж ніколи не турбувало. Бо заробляти в цій країні мільйони на рекламі, обходячи податки, було охреніти як зручно. Маючи багатомільйонну аудиторію жоден з них ніколи не підіймав з цією аудиторією насправді важливих тем тоді, коли це дійсно було нашою головною проблемою, бо просто було насрати, люди жили та й живуть своє краще життя, поки інші своє віддають нахрін, щоб вони могли пи*діти.

Їх мажорним квартирам в Києві нічого ж не загрожує. Так просто казати, а навіщо на якісь кордони, коли знаєш, що до тебе Росія точно не прийде. Ну, поки що не прийде. А там через пару років раптом що можна буде і за кордон з*батись, якщо досі цього не зробили", - зазначили Ліберови.

Більше реакцій зібрало видання grnt.media.

Після слів блогерів у мережі здійнявся хейт. Хтось підтримав заклики примирення, а хтось відкрито обурився таким словам. Верба і Волошин, в свою чергу, пояснили свою позицію підписникам.

До речі, 21-річна Верба вагітна первістком

"Х*й ви мене зупините, ує*ани. Ви мене так роздраконили, що в мене виникло купа нових ідей для розвитку нашої країни і адекватної частини нашого суспільства", - звернувся блогер до хейтерів

Нагадаємо, раніше в центрі гучного скандалу опинилися блогери Таня Пренткович та її наречений Андрій Гонковський. У січні чоловіка, який виїжджав з волонтерською місією у Польщу, помітили на Мальдівах. Андрій пояснив це тим, що дату благодійного заходу було перенесено. Після скандалу родина тривалий час "перечікувала" у Польщі, після чого оголосила про переїзд у Європу.

Раніше Андрій вперше за довгий час розказав про виїзд, чи повернеться на батьківщину та чому не на фронті.