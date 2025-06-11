20-річну дочку Джолі й Пітта запідозрили у заручинах з молодим актором через обручку на пальці. Фото

Дочка колишнього акторського подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Захара Джолі-Пітт (зліва) була помічена на романтичному побаченні Фото Getty Images

20-річна Захара Джолі-Пітт, донька акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, заінтригувала шанувальників. На вечері з бойфрендом її помітили з діамантовою обручкою на безіменному пальці лівої руки. Це одразу спровокувало чутки про можливі заручини.

Папараці зазнімкували дівчину, коли вона залишала популярний ресторан у Лос-Анджелесі разом з молодим актором Елайджею Купером. Захара намагалася залишитися непоміченою і була вдягнена у чорну майку, білу накидку і темні штани. Образ доповнювали шкіряна сумка і лаконічна прикраса на шиї. Обличчя частково ховалося під кепкою.

Її супутник, студент Morehouse College і співзасновник бренду вуличного одягу виглядав невимушено у чорно-білій футболці та бейсболці, пише Page Six.

It’s assumed that Z is engaged (daily mail, i clicked on that shit i had to) pic.twitter.com/wfAdOq0pvP — ⚡︎ K🎱 (@lyntwig_) June 10, 2025

Пара виглядала розслабленою і щасливою, а сама Захара багато усміхалася. За словами інсайдерів, закохані поводилися кокетливо.

Останніми роками Захару частенько помічали на прогулянках з мамою та на червоних доріжках в блискучих сукнях. До речі, дівчина є студенткою Коледжу Спелмана. І якось вона влаштувала запальні танці в кампусі.

Нагадаємо, не так давно Джолі й Пітт фіналізували своє розлучення. У колишнього подружжя є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів'єн. Усі нащадки підтримують маму, а їхній зірковий тато тим часом хоче налагодити з ними стосунки.

Зазначимо, 19-річна Шайло, яка змінила прізвище, тепер просить називати її по-іншому. А 21-річного Пакса все частіше обговорюють в мережі через його поведінку.