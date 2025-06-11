20-річну дочку Джолі й Пітта запідозрили у заручинах з молодим актором через обручку на пальці. Фото
20-річна Захара Джолі-Пітт, донька акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, заінтригувала шанувальників. На вечері з бойфрендом її помітили з діамантовою обручкою на безіменному пальці лівої руки. Це одразу спровокувало чутки про можливі заручини.
Папараці зазнімкували дівчину, коли вона залишала популярний ресторан у Лос-Анджелесі разом з молодим актором Елайджею Купером. Захара намагалася залишитися непоміченою і була вдягнена у чорну майку, білу накидку і темні штани. Образ доповнювали шкіряна сумка і лаконічна прикраса на шиї. Обличчя частково ховалося під кепкою.
Її супутник, студент Morehouse College і співзасновник бренду вуличного одягу виглядав невимушено у чорно-білій футболці та бейсболці, пише Page Six.
Пара виглядала розслабленою і щасливою, а сама Захара багато усміхалася. За словами інсайдерів, закохані поводилися кокетливо.
Останніми роками Захару частенько помічали на прогулянках з мамою та на червоних доріжках в блискучих сукнях. До речі, дівчина є студенткою Коледжу Спелмана. І якось вона влаштувала запальні танці в кампусі.
Нагадаємо, не так давно Джолі й Пітт фіналізували своє розлучення. У колишнього подружжя є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів'єн. Усі нащадки підтримують маму, а їхній зірковий тато тим часом хоче налагодити з ними стосунки.
Зазначимо, 19-річна Шайло, яка змінила прізвище, тепер просить називати її по-іншому. А 21-річного Пакса все частіше обговорюють в мережі через його поведінку.