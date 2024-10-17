СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Гарячий сидр, ег-ног і пунш:

6 зігріваючих напоїв для затишних
осінніх вечорів

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
17 жовтня 2024
Від бабиного літа вже давно лишився лише спомин, сірість і мряка за вікном не радують, не кажучи вже про прогнози щодо тяжкої зими, яка може спіткати українців. Вовняні шкарпеточки на ноги, дорогі люди поруч, захоплююча книга чи серіал – ось безвідмовна формула затишного вечора, перед якою відступить будь-яка хандра. І є ще один ключовий інгредієнт: смачний зігріваючий напій.
Звісно, першим, що спадає на думку, буде глінтвейн. Але переконливо радимо звернути увагу і на його не менш зігріваючих тіло та душу «колег», хмільних і ні. Про них ви дізнаєтеся із цього матеріалу, який ТаблоID створив спільно з мужнім брендом «Козацька Рада» в рамках спецпроєкту M-Life.

Гарячий яблучний сидр

Що беремо:
власне, яблучний сидр
палички кориці
гвоздику
чорний перець горошком
коричневий цукор
апельсин, накраяний кружальцями
Що робимо:
У каструлю з товстим дном наливаємо сидр, всипаємо цукор і спеції. Спеції ще зручніше буде зав’язати у вузлик із марлі із «хвостом» достатньо довгим для того, щоби закріпити його на ручці каструлі. Перемішуємо до розчинення цукру. Вкидаємо шматочки апельсина.
Варимо години 2-3 на такому вогні, щоби суміш у жодному разі активно не кипіла, а так, делікатно підбулькувала.
До речі, щасливі власники мультиварок із функцією на кшталт «Томління» можуть скористатися ними, а коли гарячий сидр буде готовий, то залишити його на підігріві. От лише спеції після 3 годин приготування все ж радимо витягти, бо вони переобтяжать напій.

Гарячий джиновий пунш

Що беремо:
6 ст.л джину (умовно на дві порції)
4 ст.л портвейну
4 ч.л коричневого цукру
1 ч.л лимонного соку
4 стружки цедри, зняті овочечисткою або гострим ножем
6 ст.л ананасового соку
6 ст.л апельсинового соку
2 палички кориці
12 пуп’яночків гвоздики
6 зерняток кардамону
8 горошин чорного перцю
120 мл води
Що робимо:
У невеликій каструлі на середньому вогні доводимо до кипіння воду зі спеціями. Вливаємо соки, портвейн і джин. Даємо поваритися без надмірного кипіння 3 хвилини. Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою, даємо спокій на 5 хвилин. Після цього негайно подаємо напій (можна прикрасити його кружальцями апельсина).

Гарячий та пряний
гранатово-вишневий моктейль

Що беремо:
2 апельсини
6 горошин чорного перцю
4 зірочки анісу
1 ч.л насіння коріандру
1 лавровий листок
180 грамів меду
500 мл вишневого (або черешневого) соку
500 мл гранатового соку
ягоди за смаком (у разі, якщо використовуєте заморожені, їм заздалегідь слід дати розмерзнутися і віддати зайву воду)
Що робимо:
За допомогою овочечистки зрізаємо цедру з апельсинів. Вичавлюємо з апельсинів сік. З’єднуємо у каструлі все, крім ягід, доводимо до кипіння, тримаємо на маленькому вогні 30 хвилин. За допомогою шумівки прибираємо з напою цедру та спеції, вкидаємо ягоди і подаємо.

Гарячий тóді

Що беремо:
50 мл горілки (умовно на дві порції)
3 ст.л меду
1 паличка кориці
1 лимон (із половинки вичавлюємо сік, іншу краємо на кружальця)
2 пуп’яночки гвоздики
4 шматочки імбиру (ріжемо тонкими пластинками)
400 мл окропу
Що робимо:
У чашках або склянках, які призначені для гарячих напоїв, змішуємо горілку та мед. Паличку кориці ламаємо навпіл та кладемо в майбутні напої. Додаємо імбир. Наливаємо окріп. Потроху додаємо лимонний сік, орієнтуємося на власний смак. Довершуємо напій лимонними скибками, одну із них проштрикнувши гвоздичкою. Подаємо негайно.

Гарячий вершковий ром

Що беремо:
1 ст.л коричневого цукру
1 ч.л кориці
½ ч.л меленого мускатного горіха
100 мл темного рому
2 ст.л розтопленого несолоного вершкового масла
2 палички кориці для подачі
Що робимо:
У невеликій каструльці з’єднуємо цукор, корицю і мускатний горіх, тоді поволі вливаємо ром і розтоплене масло. Оце «серце» нашого майбутнього напою ніжно перемішуємо до однорідності, розподіляємо по двох кухлях або склянках, що призначені для гарячого. У кожен доливаємо по 100 мл рідини і знову перемішуємо. Прикрашаємо паличками кориці.

Ег-ног

Що беремо:
6 яєць, відділяємо білки від жовтків
190 гр цукру
750 мл молока
60 мл віскі (направді цей класичний напій дозволяє вільно бешкетувати з рецептурою, поєднуючи різні типи алкоголю)
2 ст.л темного рому
2 ст.л бренді
240 мл густих вершків
½ ч.л меленого мускатного горіха
Що робимо:
На водяній бані в каструльці з’єднуємо жовтки із половиною цукру. Інтенсивно збиваємо хвилин 5, аж поки вони не посвітлішають. Додаємо молоко, віскі, ром і бренді, переливаємо в більшу каструлю. В іншій посудині збиваємо білки з рештою цукру, додаємо до попередньої суміші. У ще одній ємності збиваємо вершки.
Далі йде ключовий момент: ег-ног вживають як гарячим, так і холодним. Отже, для першого варіанту делікатно з’єднуємо суміш із вершками, посипаємо мускатним горіхом. Для другого – вершки викладаємо поверх суміші, охолоджуємо, перемішуємо безпосередньо перед подачею та, знов-таки, на фініші притрушуємо мускатним горіхом.
Ну і наостанок - про старий добрий глінтвейн. Нагадуємо, що готувати його можна не лише з червоного, а й із білого вина, а ще відкривати для себе нові й нові смаки, додаючи сидр, соки, сироп із бузинового цвіту, а то й джин або ром.
Також пропонуємо спробувати лайфхак: вино, цитрусові чи яблучні скибки та спеції за смаком змішайте напередодні та лишіть на ніч у холодильнику – так аромати матимуть удосталь часу, щоби поєднатися бездоганно.
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Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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