Від бабиного літа вже давно лишився лише спомин, сірість і мряка за вікном не радують, не кажучи вже про прогнози щодо тяжкої зими, яка може спіткати українців. Вовняні шкарпеточки на ноги, дорогі люди поруч, захоплююча книга чи серіал – ось безвідмовна формула затишного вечора, перед якою відступить будь-яка хандра. І є ще один ключовий інгредієнт: смачний зігріваючий напій.
Звісно, першим, що спадає на думку, буде глінтвейн. Але переконливо радимо звернути увагу і на його не менш зігріваючих тіло та душу «колег», хмільних і ні. Про них ви дізнаєтеся із цього матеріалу, який ТаблоID створив спільно з мужнім брендом «Козацька Рада» в рамках спецпроєкту
M-Life.