У каструлю з товстим дном наливаємо сидр, всипаємо цукор і спеції. Спеції ще зручніше буде зав’язати у вузлик із марлі із «хвостом» достатньо довгим для того, щоби закріпити його на ручці каструлі. Перемішуємо до розчинення цукру. Вкидаємо шматочки апельсина.

Варимо години 2-3 на такому вогні, щоби суміш у жодному разі активно не кипіла, а так, делікатно підбулькувала.

До речі, щасливі власники мультиварок із функцією на кшталт «Томління» можуть скористатися ними, а коли гарячий сидр буде готовий, то залишити його на підігріві. От лише спеції після 3 годин приготування все ж радимо витягти, бо вони переобтяжать напій.