Величезні перли, спіднє та офісне міні: Хілтон у незвичних для себе луках ефектно попозувала для глянцю. Фото

44-річна американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон стала головною героїнею нового випуску британського журналу I-D magazine.

Для фотосесії знаменитість вдягнула одночасно елегантні та ефектні аутфіти. Вона попозувала у шкірянці з величезними перлами, білому міні з жакетом, обтислому денімі та спідньому, яке доповнили прозорими тканинами.

Зірка нагадала фанатам, що прикрас забагато не буває Фото valentinherfray

Бізнеследі продемонструвала стильний офісний лук

Періс "політала" на тлі Парижу

Селебріті приміряла фактурну сукню від Marc Jacobs

Хілтон похвалилася підтягнутою фігуркою

У сукенці з квіткою та об'ємними плечима теледіва блиснула стрункими ніжками

Періс з валізою уявила себе мандрівницею, яка чекає на свій потяг

Світська левиця в лакованих чоботях посвітила стегнами на сходах

Зірка у ліфі похизувалася тоненькою талією

Для цієї фотосесії Хілтон відмовилася від улюбленого рожевого та інших яскравих кольорів

Теледіва поспокушала шанувальників струнким тілом

З нюдовим макіяжем бізнесвумен посвітила сідницями через прозору тканину

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Картером Реумом знаменитість виховує двох діток: 2-річного Фенікса й 1,5-річну Лондон, які народилися шляхом сурогатного материнства. Недавно матуся у компанії малечі позувала на яхті в міні та у леопардовому коротенькому луці наробила ефектних фото з сином і доцею на руках.

А нещодавно Періс показалась у хижому костюмчику та зазнімкувалася в грайливому рожевому міні на столі. Також в її модельному портфоліо є зйомка топлес. Якось теледіва відверто розповіла, чи робила уколи краси.