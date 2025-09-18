Величезні перли, спіднє та офісне міні: Хілтон у незвичних для себе луках ефектно попозувала для глянцю. Фото
44-річна американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон стала головною героїнею нового випуску британського журналу I-D magazine.
Для фотосесії знаменитість вдягнула одночасно елегантні та ефектні аутфіти. Вона попозувала у шкірянці з величезними перлами, білому міні з жакетом, обтислому денімі та спідньому, яке доповнили прозорими тканинами.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком Картером Реумом знаменитість виховує двох діток: 2-річного Фенікса й 1,5-річну Лондон, які народилися шляхом сурогатного материнства. Недавно матуся у компанії малечі позувала на яхті в міні та у леопардовому коротенькому луці наробила ефектних фото з сином і доцею на руках.
А нещодавно Періс показалась у хижому костюмчику та зазнімкувалася в грайливому рожевому міні на столі. Також в її модельному портфоліо є зйомка топлес. Якось теледіва відверто розповіла, чи робила уколи краси.
