Величезні перли, спіднє та офісне міні: Хілтон у незвичних для себе луках ефектно попозувала для глянцю. Фото

44-річна американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон стала головною героїнею нового випуску британського журналу I-D magazine.

Для фотосесії знаменитість вдягнула одночасно елегантні та ефектні аутфіти. Вона попозувала у шкірянці з величезними перлами, білому міні з жакетом, обтислому денімі та спідньому, яке доповнили прозорими тканинами.

Періс Хілтон у топі та з великими перлами попозувала для глянцю

Зірка нагадала фанатам, що прикрас забагато не буває

Фото valentinherfray
Періс Хілтон у міні спокусливо полежала на сходах для фото

Бізнеследі продемонструвала стильний офісний лук


Періс Хілтон з глибоким декольте ефектно попозувала для глянцю

Періс "політала" на тлі Парижу

Періс Хілтон у незвичній сукні наробила глянцевих фото

Селебріті приміряла фактурну сукню від Marc Jacobs

Періс Хілтон у спідньому посвітила талією для фото в журналі

Хілтон похвалилася підтягнутою фігуркою

Періс Хілтон у міні показала довгі ноги на фото в глянці

У сукенці з квіткою та об'ємними плечима теледіва блиснула стрункими ніжками

Періс Хілтон у джинсовому міні похвалилася формами, сидячи на валізі

Періс з валізою уявила себе мандрівницею, яка чекає на свій потяг

Періс Хілтон у міні і чоботах похвалилася ногами для глянцю

Світська левиця в лакованих чоботях посвітила стегнами на сходах

Періс Хілтон у ліфі блиснула тілом для фото в журналі

Зірка у ліфі похизувалася тоненькою талією

Періс Хілтон у шкірянці та з великими перлами попозувала біля стільця

Для цієї фотосесії Хілтон відмовилася від улюбленого рожевого та інших яскравих кольорів

Періс Хілтон у ліфі, трусиках та прозорій тканині повисіла для фото

Теледіва поспокушала шанувальників струнким тілом

Періс Хілтон у спідньому і прозорій накидці похвалилася тілом

З нюдовим макіяжем бізнесвумен посвітила сідницями через прозору тканину

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Картером Реумом знаменитість виховує двох діток: 2-річного Фенікса й 1,5-річну Лондон, які народилися шляхом сурогатного материнства. Недавно матуся у компанії малечі позувала на яхті в міні та у леопардовому коротенькому луці наробила ефектних фото з сином і доцею на руках.

А нещодавно Періс показалась у хижому костюмчику та зазнімкувалася в грайливому рожевому міні на столі. Також в її модельному портфоліо є зйомка топлес. Якось теледіва відверто розповіла, чи робила уколи краси.

