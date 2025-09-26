Гаряче тріо: Кардашян із мамою та сестрою вразили фігурами в обтислих кетс'ютах на презентації колекції Кім. Фото

Американська теледіва Кім Кардашян провела презентацію нової колекції свого бренду Skims у колаборації з Nike.

Для заходу 44-річна знаменитість вдягнула напівпрозорі лосини з V-подібним елементом, що нагадував трусики, та прозору обтислу кофтину. На сайті бренду колір одягу назвали "свинець".

Бізнесвумен похвалилася апетитними формами Фото instagram

На голову вона вдягнула бандану в тон аутфіту

Підтримати зірку прийшли її мама, Кріс Дженнер та молодша сестра, Хлоя Кардашян в аналогічних вбраннях

Телезірка блиснула пишним бюстом і стегнами в обтислому одязі

Колишній Кайлі Дженнер, репер Тревіс Скотт також тут

Солодкі цілунки від Кім

Поява знаменитості вийшла дійсно ефектною

На заході була помічена тенісистка Серена Вільямс, яка стала обличчям нової колекції

Серена також похвалилася фігуркою у лосинах Фото instagram

Спортсменка рекламувала спортлуки з нової капсули Фото instagram

Нещодавно Кім показалася з глибоким декольте і хрестами в Італії та в атласній сукенці похвалилася формами на модному подіумі. А ще вона у трусиках зазнімкувала свої апетитні сідниці та продемонструвала мокре тіло у хижих купальниках.

Також Кардашян зіткнулася з хвилею хейту через те, що дозволила своїй 12-річній дочці Норт Вест вдягнути "дорослий" аутфіт.