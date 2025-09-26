Гаряче тріо: Кардашян із мамою та сестрою вразили фігурами в обтислих кетс'ютах на презентації колекції Кім. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян провела презентацію нової колекції свого бренду Skims у колаборації з Nike.
Для заходу 44-річна знаменитість вдягнула напівпрозорі лосини з V-подібним елементом, що нагадував трусики, та прозору обтислу кофтину. На сайті бренду колір одягу назвали "свинець".
Нещодавно Кім показалася з глибоким декольте і хрестами в Італії та в атласній сукенці похвалилася формами на модному подіумі. А ще вона у трусиках зазнімкувала свої апетитні сідниці та продемонструвала мокре тіло у хижих купальниках.
Також Кардашян зіткнулася з хвилею хейту через те, що дозволила своїй 12-річній дочці Норт Вест вдягнути "дорослий" аутфіт.
