Гаряче тріо: Кардашян із мамою та сестрою вразили фігурами в обтислих кетс'ютах на презентації колекції Кім. Фото

Карина Тімкова - 26 вересня, 11:30

Американська теледіва Кім Кардашян провела презентацію нової колекції свого бренду Skims у колаборації з Nike.

Для заходу 44-річна знаменитість вдягнула напівпрозорі лосини з V-подібним елементом, що нагадував трусики, та прозору обтислу кофтину. На сайті бренду колір одягу назвали "свинець".

Кім Кардашян у прозорому луці похвалилася спокусливим тілом

Бізнесвумен похвалилася апетитними формами

Фото instagram
Кім Кардашян у прозорому образі попозувала на презентації свого бренду
На голову вона вдягнула бандану в тон аутфіту

Кім Кардашян з мамою і сестрою попозували у сексі луках

Підтримати зірку прийшли її мама, Кріс Дженнер та молодша сестра, Хлоя Кардашян в аналогічних вбраннях

Кім Кардашян у прозорому луці похвалилася формами

Телезірка блиснула пишним бюстом і стегнами в обтислому одязі

Кім Кардашян з мамою, сестрою і колишнім Кайлі Дженнер показалися на заході

Колишній Кайлі Дженнер, репер Тревіс Скотт також тут

Кім Кардашян у сексі луці показала апетитні форми

Солодкі цілунки від Кім

Кім Кардашян похвалилася стегнами у прозорому луці

Поява знаменитості вийшла дійсно ефектною

Кім Кардашян у сексі луці пообіймалася з Сереною Вільямс

На заході була помічена тенісистка Серена Вільямс, яка стала обличчям нової колекції

Серена Вільямс у лосинах показалася на заході Кім Кардашян

Серена також похвалилася фігуркою у лосинах 

Фото instagram
Серена Вільямс в обтислому луці для реклами бренду Кім Кардашян

Спортсменка рекламувала спортлуки з нової капсули

Фото instagram

Нещодавно Кім показалася з глибоким декольте і хрестами в Італії та в атласній сукенці похвалилася формами на модному подіумі. А ще вона у трусиках зазнімкувала свої апетитні сідниці та продемонструвала мокре тіло у хижих купальниках.

Також Кардашян зіткнулася з хвилею хейту через те, що дозволила своїй 12-річній дочці Норт Вест вдягнути "дорослий" аутфіт.

