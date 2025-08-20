Борщ, розваги в автобусі й танці: Матвієнко і Мірзоян показали, як готувалися до спільного концерту в Польщі. Фото
Співачка Тоня Матвієнко та її чоловік, виконавець Арсен Мірзоян розпочали свій благодійний музичний тур. Першою зупинкою стало місто Люблін, що у Польщі.
У своїх Insta-сторіс 44-річна артистка показала моменти їхньої поїздки та насмішила знімком, на якому вони з коханим куштують борщ.
А ще співачка опублікувала новий ролик, в якому весело потанцювала під свій трек.
Матвієнко і Мірзоян частенько тішать шанувальників романтичним контентом і показують милі обійми один з одним. А нещодавно вони відзначали 8-му річницю шлюбу. Хоча зараз у подружжя все добре, у своєму шлюбі вони стикалися і з кризовими моментами.
До речі, у музикантів народилася донечка Ніна, якій зараз 9 років. Дівчинка обожнює проводити час із зірковими батьками, а ще у неї є хист до кулінарії. Не так давно Тоня пояснила, чому їхня дитина має її прізвище.
Якось ТаблоID детально оповідав романтичну історію кохання знаменитої парочки.
Мірзоян і Матвієнко показалися з 8-річною донькою на тлі гірського краєвиду. Фото
"Італійська сім'я": Мірзоян у новому кліпі поголубився з Матвієнко. Відео
Тоня Матвієнко заявила про напад таксиста: поліція затримала підозрюваного. ОНОВЛЕНО
Матвієнко з двома доньками наробила кумедних кадрів на відпочинку в Іспанії