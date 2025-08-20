Борщ, розваги в автобусі й танці: Матвієнко і Мірзоян показали, як готувалися до спільного концерту в Польщі. Фото

Карина Тімкова - 20 серпня, 16:30

Співачка Тоня Матвієнко та її чоловік, виконавець Арсен Мірзоян розпочали свій благодійний музичний тур. Першою зупинкою стало місто Люблін, що у Польщі.

У своїх Insta-сторіс 44-річна артистка показала моменти їхньої поїздки та насмішила знімком, на якому вони з коханим куштують борщ.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян скуштували борщ на камеру

Подружжя насолодилося смачною стравою

Фото instagram
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян замилували фото в автобусі

Тоня та Арсен замилували спільним селфі у поїздці


Тоня Матвієнко показалася з оголеними ніжками в автобусі

Співак показав, як виглядає його дружина в автобусі, але, схоже, сама вона не хотіла фотографуватися без штанів

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян почали свій спільний музичний тур в Польщі

Знаменитості готові запалювати на сцені

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян показали, як готувалися до свого концерту в Польщі

47-річний Мірзоян також приєднався до концертної підготовки

А ще співачка опублікувала новий ролик, в якому весело потанцювала під свій трек.

@tonia_matvienko #тоняматвієнко #блискавка ♬ Блискавка - Тоня Матвієнко

Матвієнко і Мірзоян частенько тішать шанувальників романтичним контентом і показують милі обійми один з одним. А нещодавно вони відзначали 8-му річницю шлюбу. Хоча зараз у подружжя все добре, у своєму шлюбі вони стикалися і з кризовими моментами.

До речі, у музикантів народилася донечка Ніна, якій зараз 9 років. Дівчинка обожнює проводити час із зірковими батьками, а ще у неї є хист до кулінарії. Не так давно Тоня пояснила, чому їхня дитина має її прізвище.

Якось ТаблоID детально оповідав романтичну історію кохання знаменитої парочки.

