Наречена Стейтема у спідньому винного кольору спокусливо попозувала біля стіни. Фото

Карина Тімкова - 26 вересня, 10:00

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі представила власну капсулу спіднього у колаборації з британським модним брендом.

В Instagram знаменитість постала у мереживних трусиках та бюстгальтері винного кольору, а на деяких фото вона накинула на плечі чорний піджак. 38-річна Розі впевнено позувала біля стіни і на стільці.

Наречена Стейтема у білизні посвітила струнким тілом біля стіни

Манекенниця з ефектним поглядом блиснула спокусливими формами

Фото bibicornejoborthwick
Наречена Стейтема у трусиках і ліфі спокусливо попозувала для фото

Хантінгтон-Вайтлі похвалилася рельєфним пресом 


Наречена Стейтема у ліфчику і трусиках похвалилася стрункими ногами

Зірка посвітила довгими ніжками для реклами спіднього

Наречена Стейтема у білизні попозувала на стільці для сексі фото

Розі продемонструвала струнку талію на стільчику

Наречена Стейтема у прозорому комбінезоні посвітила тілом

Модель також вдягнула прозорий чорний кетс'ют поверх іншого комплекту спіднього

Наречена Стейтема посвітила струнким тілом у білизні

Знаменитість похизувалася фігурою у прозорому луці

Нещодавно Розі з'явилась у білій сукні з голим животом на Венеційському кінофестивалі та в боді з хутром показалася на червоній доріжці. А ще вона хизувалася стрункою фігуркою у різноманітних купальниках і в обтислих спортлуках.

Нагадаємо, разом Джейсон та його обраниця виховують двох спадкоємців: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу, з якими люблять їздити у подорожі та влаштовувати цікаві розваги. До речі, якось ТаблоID розповідав романтичну історію кохання знаменитої парочки.

