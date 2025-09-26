Наречена Стейтема у спідньому винного кольору спокусливо попозувала біля стіни. Фото
Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі представила власну капсулу спіднього у колаборації з британським модним брендом.
В Instagram знаменитість постала у мереживних трусиках та бюстгальтері винного кольору, а на деяких фото вона накинула на плечі чорний піджак. 38-річна Розі впевнено позувала біля стіни і на стільці.
Нещодавно Розі з'явилась у білій сукні з голим животом на Венеційському кінофестивалі та в боді з хутром показалася на червоній доріжці. А ще вона хизувалася стрункою фігуркою у різноманітних купальниках і в обтислих спортлуках.
Нагадаємо, разом Джейсон та його обраниця виховують двох спадкоємців: 8-річного Джека і 3,5-річну Ізабеллу, з якими люблять їздити у подорожі та влаштовувати цікаві розваги. До речі, якось ТаблоID розповідав романтичну історію кохання знаменитої парочки.
