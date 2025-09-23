З дружиною на руках та з 1-річним сином на галявині: Бібер показав рідкісні сімейні фото
Канадський співак Джастін Бібер поділився пристрасними фото зі своєю дружиною, 28-річною американською моделлю і бізнесвумен Хейлі Бібер.
В Instagram 31-річний артист опублікував серію фото, на яких тримав свою обраницю на руках просто неба. На інших кадрах до подружжя приєднався їхній однорічний синок Джек Блюз.
Нещодавно подружжя разом із сином знялося в чуттєвій фотосесії для нового альбому Джастіна. Також знаменитості не раз провокували чутки про своє розлучення, які потім спростовували спільними романтичними знімками. А якось шанувальники насварили виконавця за відношення до дружини.
Днями первісток закоханих святкував свій перший день народження, з яким його ніжно привітала Хейлі. Бізнесвумен час від часу постить милі фото з сином. До речі, не так давно ТаблоID розповідав неочікувані факти про шлюб Біберів та згадував різні труднощі на їхньому шляху.
Зазначимо, на початку вересня дружину Джастіна захейтили у мережі через участь росіянки в рекламі її бренду.