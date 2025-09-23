З дружиною на руках та з 1-річним сином на галявині: Бібер показав рідкісні сімейні фото

Канадський співак Джастін Бібер поділився пристрасними фото зі своєю дружиною, 28-річною американською моделлю і бізнесвумен Хейлі Бібер.

В Instagram 31-річний артист опублікував серію фото, на яких тримав свою обраницю на руках просто неба. На інших кадрах до подружжя приєднався їхній однорічний синок Джек Блюз.

Джастін не посоромився подивитися на декольте дружини під час зйомки Фото rorykramer

Схоже, моделі дуже комфортно на руках чоловіка

Такі милі фото у мережі - рідкість для зіркового подружжя

Посмішку співака не так легко побачити останнім часом

Хлопчик з цікавістю подивися, куди пішла його матуся. До речі, в артиста на футболці написано "Помоліться за мене"

Обличчя первістка подружжя не показує

Зіркова родина разом з синочком за руку пофотографувалася на природі

Такі усміхнені та закохані

Хейлі ніби хоче попросити Джастіна не розкидувати взуття вдома...

Бібери продемонстрували свою пристрасть один до одного

Нещодавно подружжя разом із сином знялося в чуттєвій фотосесії для нового альбому Джастіна. Також знаменитості не раз провокували чутки про своє розлучення, які потім спростовували спільними романтичними знімками. А якось шанувальники насварили виконавця за відношення до дружини.

Днями первісток закоханих святкував свій перший день народження, з яким його ніжно привітала Хейлі. Бізнесвумен час від часу постить милі фото з сином. До речі, не так давно ТаблоID розповідав неочікувані факти про шлюб Біберів та згадував різні труднощі на їхньому шляху.

Зазначимо, на початку вересня дружину Джастіна захейтили у мережі через участь росіянки в рекламі її бренду.