З дружиною на руках та з 1-річним сином на галявині: Бібер показав рідкісні сімейні фото

Карина Тімкова - 23 вересня, 14:15

Канадський співак Джастін Бібер поділився пристрасними фото зі своєю дружиною, 28-річною американською моделлю і бізнесвумен Хейлі Бібер.

В Instagram 31-річний артист опублікував серію фото, на яких тримав свою обраницю на руках просто неба. На інших кадрах до подружжя приєднався їхній однорічний синок Джек Блюз.

Джастін Бібер наробив сексі фото з Хейлі на природі
Джастін не посоромився подивитися на декольте дружини під час зйомки
Фото rorykramer
Джастін Бібер потримав Хейлі на руках для ефектних фото

Схоже, моделі дуже комфортно на руках чоловіка


Джастін Бібер роздивився декольте Хейлі, поки тримав її на руках

Такі милі фото у мережі - рідкість для зіркового подружжя

Джастін Бібер замилував кадрами зі своєю коханою Хейлі

Посмішку співака не так легко побачити останнім часом

Джастін Бібер з сином на руках і Хейлі попозував на природі

Хлопчик з цікавістю подивися, куди пішла його матуся. До речі, в артиста на футболці написано "Помоліться за мене"

Джастін Бібер з сином на руках наробив фото на природі

Обличчя первістка подружжя не показує

Джастін і Хейлі Бібер за руку з сином попозували просто неба

Зіркова родина разом з синочком за руку пофотографувалася на природі

Джастін Бібер і Хейлі в обіймах попозували вдома

Такі усміхнені та закохані

Джастін Бібер разом з Хейлі попозували для фото вдома

Хейлі ніби хоче попросити Джастіна не розкидувати взуття вдома...

Джастін Бібер інтимно обійняв Хейлі для фото вдома

Бібери продемонстрували свою пристрасть один до одного

Нещодавно подружжя разом із сином знялося в чуттєвій фотосесії для нового альбому Джастіна. Також знаменитості не раз провокували чутки про своє розлучення, які потім спростовували спільними романтичними знімками. А якось шанувальники насварили виконавця за відношення до дружини.

Днями первісток закоханих святкував свій перший день народження, з яким його ніжно привітала Хейлі. Бізнесвумен час від часу постить милі фото з сином. До речі, не так давно ТаблоID розповідав неочікувані факти про шлюб Біберів та згадував різні труднощі на їхньому шляху.

Зазначимо, на початку вересня дружину Джастіна захейтили у мережі через участь росіянки в рекламі її бренду.

