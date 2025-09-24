Королева Ранія в масляній сукні плісе зустрілась у Нью-Йорку з Меланією Трамп у штанах-сигаретах. Фото

Королева Йорданії Ранія завітала на прийом до першої леді США Меланії Трамп у Нью-Йорку з нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Для події ЇЇ Величність вдягнула атласну сукню Balenciaga трендового масляно-жовтого кольору зі спідницею плісе та ремінцем на талії. Образ вона завершила світлим клатчем Jacquemus і коричневими підборами Amina Muaddi.

Дружина Дональда Трампа на заході була вбрана у білий костюм, що складався з піджака та штанів-сигарет, і світло-коричневу сорочку. На ногах у неї були підбори молочного кольору. Спільне фото королеви та першої леді було опубліковане в Instagram.

Елегантні представниці Йорданії та Сполучених Штатів Америки зустрілися на прийомі в Нью-Йорку Фото instagram

Днем раніше Ранія виступила у штаб-квартирі ООН у стильній буряковій блузці, а раніше у лимонній спідниці провела захід в Йорданії. Також вона любить носити яскраві кольори з вишивкою та шифонові топи.

Щодо Меланії, то нещодавно вона показалась у Британії з фіолетовим капелюхом та вигуляла жовту сукню на королівський обід. Також вона відвідала офіційну зустріч в леопарді.

До речі, якось ТаблоID детально розповів, як змінювався стиль королеви Йорданії та першої леді США.