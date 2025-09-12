Херлі у блискучій сітці та з декольте до пупа попозувала з бойфрендом і сином на хіднику. Фото

Карина Тімкова - 12 вересня, 14:15

Британська акторка Елізабет Херлі у спокусливому вбранні покрасувалася на червоній доріжці National Television Awards.

Компанію знаменитості склали її коханий, американський співак Біллі Рей Сайрус та її 23-річний син Деміен, з якими вона попозувала перед об'єктивами камер.

На хіднику 60-річна Ліз постала у сріблястій напівпрозорій сукні з сітки, яка мала декольте до пупа та грайливий розріз до стегна.

Елізабет Херлі у прозорій сукні з небезпечним декольте показалася на хіднику

Актриса похвалилася бюстом у пікантному вбранні

Фото instagram

Елізабет Херлі у сексі сукні попозувала з сином на хіднику

Первісток кінозірки вбрався у молочний костюм та розстібнув верхні ґудзики на сорочці

Елізабет Херлі з глибоким декольте у прозорій сукні попозувала з коханим

А ось обранець Херлі не відходить від своєї кантрі естетики

Елізабет Херлі показала сина та бойфренда разом на хіднику

Схоже, юнак має теплі стосунки з бойфрендом мами

Елізабет Херлі посвітила тілом через сітку на хіднику поруч із Сайрусом

Нагадаємо, Біллі Рей є батьком американської співачки Майлі Сайрус

Елізабет Херлі у прозорій сукні з декольте похвалилася ногами і бюстом

Ліз посвітила стрункими ніжками через прозору та блискучу сітку

Як відомо, про роман парочки вперше заговорили у квітні. Через деякий час Елізабет підтвердила свої стосунки з Сайрусом та разом з ним ефектно попозувала на червоній доріжці. А ще артист романтично привітав кохану з її святом та розважився на її пишній вечірці. До речі, днями родина у такому самому складі підтримала Майлі на прем'єрі її фільму.

Не секрет, що Херлі обожнює ділитися спокусливими кадрами з підписниками та робити ефектні знімки у купальниках. Також акторка розповідала свої секрети краси.

