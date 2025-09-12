Херлі у блискучій сітці та з декольте до пупа попозувала з бойфрендом і сином на хіднику. Фото
Британська акторка Елізабет Херлі у спокусливому вбранні покрасувалася на червоній доріжці National Television Awards.
Компанію знаменитості склали її коханий, американський співак Біллі Рей Сайрус та її 23-річний син Деміен, з якими вона попозувала перед об'єктивами камер.
На хіднику 60-річна Ліз постала у сріблястій напівпрозорій сукні з сітки, яка мала декольте до пупа та грайливий розріз до стегна.
Як відомо, про роман парочки вперше заговорили у квітні. Через деякий час Елізабет підтвердила свої стосунки з Сайрусом та разом з ним ефектно попозувала на червоній доріжці. А ще артист романтично привітав кохану з її святом та розважився на її пишній вечірці. До речі, днями родина у такому самому складі підтримала Майлі на прем'єрі її фільму.
Не секрет, що Херлі обожнює ділитися спокусливими кадрами з підписниками та робити ефектні знімки у купальниках. Також акторка розповідала свої секрети краси.