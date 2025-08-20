Ніколь Кідман замилувала обіймами з дочками та показалася під водою на сімейному відпочинку. Фото
58-річна австралійська актриса Ніколь Кідман замилувала сімейними розвагами та своїми теплими спогадами з літніх місяців.
В Instagram знаменитість опублікувала серію знімків, на яких показала обійми зі своїми донечками: 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт Маргарет. А ще Ніколь захопила фотками зі святкувань та відпочинку на пляжі.
"Літні спогади. А тепер повертаємося до школи", — підписала вона допис.
Нагадаємо, Сандей активно розвиває свою модельну кар'єру, а днями вона показалася на сторінках глянцю. Тим часом Фейт знялася в рекламі у компанії мами.
До речі, у Ніколь є прийомні діти від її колишнього чоловіка Тома Круза: 30-річний Коннор і 32-річна Ізабелла. А зі своїм коханим, музикантом Кітом Урбаном знаменитість нещодавно відсвяткувала 19-ту річницю шлюбу.