Ніколь Кідман замилувала обіймами з дочками та показалася під водою на сімейному відпочинку. Фото

58-річна австралійська актриса Ніколь Кідман замилувала сімейними розвагами та своїми теплими спогадами з літніх місяців.

В Instagram знаменитість опублікувала серію знімків, на яких показала обійми зі своїми донечками: 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт Маргарет. А ще Ніколь захопила фотками зі святкувань та відпочинку на пляжі.

"Літні спогади. А тепер повертаємося до школи", — підписала вона допис.

Актриса у блакитному топі й спідниці показалася в обіймах старшої дочки від свого чоловіка, Кіта Урбана Фото instagram

Кідман все частіше демонструє своє справжнє хвилясте волосся

Фейт Маргарет також попозувала з зірковою матусею

Ніколь уявила себе справжньою русалкою

А ви знайшли акторку на цьому фото?

Селебріті розважилася на концертах Біллі Айліш та Олівії Родріго

Ніколь нагадує, що влітку важливо також порелаксувати наодинці

А таким був тортик на 17-річчя Сандей

Песик також готовий повертатися до школи

Нагадаємо, Сандей активно розвиває свою модельну кар'єру, а днями вона показалася на сторінках глянцю. Тим часом Фейт знялася в рекламі у компанії мами.

До речі, у Ніколь є прийомні діти від її колишнього чоловіка Тома Круза: 30-річний Коннор і 32-річна Ізабелла. А зі своїм коханим, музикантом Кітом Урбаном знаменитість нещодавно відсвяткувала 19-ту річницю шлюбу.