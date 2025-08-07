Шкіра, панчохи і хутро: 17-річна донька Кідман у яскравих луках попозувала для модного журналу. Фото

Старша дочка Ніколь Кідман та Кіта Урбана продовжує розвивати модельну кар'єру Фото elliotjameskennedy

Донька акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана, Сандей Роуз стала головною героїнею нового випуску журналу NYLON.

У рамках фотосесії 17-річна дівчина продемонструвала декілька стильних луків. Серед них коричнева спідничка довжиною міді, рожевий лонгслів і накидка з хутра, шкіряний оверсайз комплект від Prada та міні з принтом і шлейфом.

Більша частина одягу була від бренду Miu Miu, на подіумі якого Сандей торік дебютувала, як модель. Тоді дочка актриси зіткнулася з хейтом через те, що вона нібито потрапила на показ тільки завдяки відомим батькам.

Манекенниця усміхнено попозувала на стільцях Фото elliotjameskennedy

Юна зірка планує і надалі розвивати свою кар'єру

Сандей Роуз продемонструвала яскравий та осінній варіант луку

Елегантність у дівчини, напевно, від мами

Модель спробувала позувати в русі

До речі, такі високі панчохи є справжнім трендом цього сезону

Такі кольори дуже личать дочці Кідман

У героїні нового випуску запитали, яку річ вона хотіла б взяти з маминих речей: "О Боже, якби мені довелося вибрати щось одне, це було б неможливо. Я беру все з маминої шафи. Іноді я жартую, що це мій улюблений магазин"

Схоже, дівчині дійсно сподобалося позувати для брендів. До речі, її молодша сестричка, 14-річна Фейт Маргарет теж вже встигла знятися в рекламі.

Як відомо, з Кітом Ніколь у шлюбі понад 19 років, недавно вони святкували річницю. В акторки є й інші прийомні діти: 30-річний Коннор і 32-річна Ізабелла від її ексчоловіка Тома Круза.

Зазначимо, все більше спадкоємців знаменитих артистів розвиваються у модельній і творчій сфері. Наприклад, дочки Наомі Воттс, Моніки Белуччі, Мадонни, Боно, Кейт Мосс, Джонні Деппа, Сінді Кроуфорд, а також син Гайді Клум.