Шкіра, панчохи і хутро: 17-річна донька Кідман у яскравих луках попозувала для модного журналу. Фото
Донька акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана, Сандей Роуз стала головною героїнею нового випуску журналу NYLON.
У рамках фотосесії 17-річна дівчина продемонструвала декілька стильних луків. Серед них коричнева спідничка довжиною міді, рожевий лонгслів і накидка з хутра, шкіряний оверсайз комплект від Prada та міні з принтом і шлейфом.
Більша частина одягу була від бренду Miu Miu, на подіумі якого Сандей торік дебютувала, як модель. Тоді дочка актриси зіткнулася з хейтом через те, що вона нібито потрапила на показ тільки завдяки відомим батькам.
Схоже, дівчині дійсно сподобалося позувати для брендів. До речі, її молодша сестричка, 14-річна Фейт Маргарет теж вже встигла знятися в рекламі.
Як відомо, з Кітом Ніколь у шлюбі понад 19 років, недавно вони святкували річницю. В акторки є й інші прийомні діти: 30-річний Коннор і 32-річна Ізабелла від її ексчоловіка Тома Круза.
Зазначимо, все більше спадкоємців знаменитих артистів розвиваються у модельній і творчій сфері. Наприклад, дочки Наомі Воттс, Моніки Белуччі, Мадонни, Боно, Кейт Мосс, Джонні Деппа, Сінді Кроуфорд, а також син Гайді Клум.